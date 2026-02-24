¡Luto en la televisión! Reconocido actor de Disney fue hallado sin vida en su casa

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robert Carradine, muy recordado como Sam McGuire, el padre de la protagonista de la serie de Disney 'Lizzie McGuire'. Noticia que fue confirmada por su familia, además mencionar los problemas de salud mental que tuvo.

Inicialmente el medio internacional Deadline, citando un comunicado oficial de la familia, en los cuales mencionaron que el actor tomó la decisión de apagar su vida tras enfrentar una batalla de casi dos décadas contra el trastorno bipolar.

"Con profunda tristeza debemos compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine, ha fallecido. En un mundo que puede parecer tan oscuro, él siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodearon", se puede leer en el inicio del comunicado.



Al punto que sus seres queridos describieron a "Bobby" como un "faro de luz" y explicaron que, aunque luchó con coraje durante años, sin embargo, ahora con su partida esperan que haya una mayor conciencia con el tema de las enfermedades de salud mental.

Su hermano mayor, el también actor Keith Carradine, se pronunció sobre la pérdida asegurando que "no hay nada de qué avergonzarse" respecto a la condición de Robert Carradine, instando a celebrar su "hermosa alma" y su inmenso don artístico que marcó a muchas generaciones.

¿Quién fue Robert Carradine?

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954, y su carrera abarcó más de cinco décadas, comenzando con un debut destacado en el western 'The Cowboys' (1972) junto a John Wayne. A lo largo de su carrera demostró una versatilidad que le permitió participar en diferentes producciones.

Dentro de sus roles más destacados está su participación en 'Revenge of the Nerds' donde interpretó a Lewis Skolnick, también su papel en 'The Long Riders' y 'Coming Home' (El regreso), además participó en la producción de Martin Scorsese en 'Mean Streets'.

Sin embargo, su papel en 'Lizzie McGuire' fue donde se consolidó como una figura paterna fundamental para toda una generación de espectadores.

La partida de Carradine generó una ola de mensajes de condolencias. Entre los más conmovedores destaca el de Hilary Duff, su hija en la pantalla, quien expresó su profundo dolor en redes sociales: “Esto duele mucho. Siempre me sentí cuidada por mis padres en pantalla. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo”.