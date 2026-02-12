Publicidad

Reconocido actor de K-Drama perdió la vida a sus 39 años; su última publicación se volvió viral

Reconocido actor de K-Drama perdió la vida a sus 39 años; su última publicación se volvió viral

El actor era reconocido por participar en varias series coreanas, lo que hizo que se convirtiera en un rostro conocido entre los seguidores.

Jung Eun-woo perdió la vida a sus 39 años
Reconocido actor de K-Drama perdió la vida a sus 39 años; su última publicación se volvió viral
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

El mundo del entretenimiento surcoreano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jung Eun-woo, reconocido actor de populares series coreanas, el pasado 11 de febrero de 2026. El intérprete contaba con 39 años de edad, al punto que tuvo participaciones en producciones internacionales como Bride of the Sun (La novia del sol) y Five Fingers.

Jung Eun-woo, cuyo nombre de nacimiento era Jung Dong-jin, nació el 10 de abril de 1986 en Incheon, Corea del Sur. De igual forma, se conoció que su entrada al mundo del espectáculo fue fortuita, esto debido a que deseaba desempeñarse, pero una lesión lo obligó a cambiar de rumbo.

Puedes leer: Reconocida estrella infantil fue encontrada sin vida en extrañas condiciones; tenía 33 años

Asimismo, se conoció que arrancó en el mundo actoral en el año 2006 en el drama juvenil Rounding Off Season 3 de la cadena KBS. Serie que fue su inició para su carrera de cerca de dos décadas. Tanto es así, que se terminó consolidando como un rostro versátil en la pantalla chica y en las pasarelas, donde trabajó para el diseñador André Kim.

Su talento fue reconocido cuando en el 2012 recibió el New Star Award en los SBS Drama Awards. Durante su carrera actuó en Bride of the Sun, Five Fingers, One Well-Raised, Daughter y My Only One, Welcome to Waikiki 2. Así mismo, tuvo participación en la película Manipulated Murder del año 2021.

¿Cuál fue el último mensaje de Jung Eun-woo?

El fallecimiento de Jung Eun-woo generó muchas repercusiones, debido a su última publicación en redes sociales. El actor compartió en Instagram imágenes de los fallecidos artistas Leslie Cheung y Amy Winehouse, con un mensaje que preocupó a sus seguidores: “Extrañando, envidiando, lamentando”.

Puedes leer: Reconocido comediante pierde la vida en un accidente con su moto; su familia pidió apoyo

Situación que despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores. No obstante, hasta el momento, ni su familia ni su agencia han revelado la causa oficial de su fallecimiento, manteniendo el hermetismo sobre los detalles exactos de lo ocurrido.

De igual forma, se conoció que el cuerpo del actor fue trasladado a la Sala 2 del funeral del Hospital New Korea en Gimpo, provincia de Gyeonggi. Según los reportes de prensa, la ceremonia de despedida está programada para el 13 de febrero, concluyendo con el entierro o cremación en el Byeokje Crematorium al mediodía.

Mira también: Fallece Salvo Basile, figura importante del cine y la televisión en Colombia

