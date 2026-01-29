Publicidad

Farándula  / Exreina de Miss Universo revela que fue diagnosticada con cáncer de seno

Exreina de Miss Universo revela que fue diagnosticada con cáncer de seno

Con un mensaje íntimo y reflexivo, exparticipante del certamen de belleza conmovió a seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de seno y al hablar del proceso que enfrenta con fortaleza.

Jaylene Marie Alvarez, exreina de Miss Universo comparte su diagnostico de cáncer en redes sociales
imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

Una publicación en redes sociales llamó la atención de los seguidores de una reconocida figura de los certámenes de belleza, quien decidió compartir un momento personal.

La protagonista del mensaje es Jaylene Marie Álvarez, modelo puertorriqueña y primera finalista de Miss Universo Puerto Rico 2021, quien a sus 33 años decidió hablar abiertamente sobre un proceso que transformó su forma de ver la vida.

Puedes leer: Paola Turbay reveló cuántos millones ganó al ser Señorita Bogotá

Exreina de Miss Universo comparte públicamente su diagnóstico de cáncer de seno

En su relato, explicó que llegó a un punto en el que sintió la necesidad de expresarse desde la verdad, sin filtros ni adornos, aun cuando hacerlo implicara exponerse emocionalmente.

Publicidad

Según expresó, recibir ese diagnóstico implicó enfrentarse a preguntas para las que nadie se prepara, pero también descubrir una fortaleza interior que no conocía.

Álvarez señaló que su fe se convirtió en un apoyo esencial durante este proceso. “Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre”, escribió, dejando claro que su enfoque no está centrado únicamente en el miedo, sino en la confianza y la esperanza.

Puedes leer: Laura Barjum abre su corazón y recuerda su duro pasado: "La gente se burlaba de mí”

En otro fragmento de su mensaje, la modelo reflexionó sobre el impacto emocional de enfrentarse a una noticia de este tipo: “Tener un cara a cara con la muerte y decirle ‘conmigo no, no ahora, no todavía’, es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres”.

Además de compartir su experiencia, Álvarez aprovechó su visibilidad para invitar a la reflexión sobre el cuidado de la salud y la importancia de escuchar al cuerpo. Sin entrar en detalles médicos, resaltó el valor de la prevención y de no postergar los controles, especialmente entre mujeres jóvenes.

“Esta experiencia me despertó. Me hizo crecer espiritualmente, mirar la vida con otros ojos y entender que cada segundo es un regalo”, agregó, subrayando que este proceso cambió sus prioridades y la forma en que vive el presente.

Publicidad

Mira también: Polémica en Miss Universo: ¿Fátima Bosch merecía ganar la corona?

Publicidad

