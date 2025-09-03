Ella es la polémica candidata a Miss Universe Colombia; tiene apenas 19 años

Desde el sábado 30 de agosto arrancó Miss Universe Colombia, donde la representante del Amazonas, Rebeca Castillo llamó la atención por su físico, sus comentarios y su personalidad durante el programa.

Miss Universe Colombia busca elegir a la próxima representante del concurso internacional de belleza, el cual se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre. El objetivo del programa es cambiar los estereotipos que hay con relación a las medidas físicas de las concursantes.

Rebeca Castillo nació en Leticia, Amazonas. Gracias a su carácter y la forma que tiene de expresarse frente al jurado, logró conectar con la audiencia de una mejor forma. Esta chica espera romper los estándares de belleza actuales con su aspecto físico, algo que ella misma reconoce. Sin embargo, esto generó una ola de comentarios negativos en redes sociales.

“Yo no soy muy preparada para un concurso de estos, por lo cual, estoy pagando las consecuencias”, explicó Rebeca Castillo en un vídeo en redes sociales, donde también afirmó que tiene pena por las diversas situaciones que vivió dentro de Miss Universe Colombia.

¿A qué se la miss amazonas Rebeca Castillo?

Rebeca Castillo tiene 19 años y actualmente se encuentra estudiando Ciencias Políticas. Además posee un gran sentido de pertenencia por su región natal. En el primer capítulo del reality, afirmó que busca demostrar que las mujeres de su regiones también pueden acceder a grandes oportunidades en los certámenes de belleza.

“Todas las mujeres somos perfectas, hermosas, con acné, con manchitas. Todas somos preciosas, exactamente como somos, pero me cuesta ver belleza en mí porque, básicamente, toda mi vida me han dicho que estoy fea”, dijo en medio de una de sus entrevistas para el programa.

Sumado a esto, Rebeca Castillo agradeció a las personas que se preocuparon por ella y explicó que una vez finalice su participación en el Miss Universo Colombia, se dedicará a ser una creadora de contenido, debido a las reacciones que ha causado en redes. “Le doy gracias a cada persona que me dice cosas desde el amor y no desde el odio, gracias por impulsarme a seguir”, expreso.

Cabe resaltar que al ser la única postulante en su departamento pasó directo a las rondas finales del certamen, sin necesidad de competir por un cupo.

