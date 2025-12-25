Revelan quién es el conductor que entró en contravía al túnel de Gualanday

La identidad del conductor que protagonizó uno de los episodios viales más comentados de los últimos días en Colombia ya fue confirmada por las autoridades. Se trata de Carlos Pachón, el hombre que ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en el Tolima, generando pánico entre otros conductores y obligando a maniobras de último segundo para evitar una tragedia mayor en plena temporada de alto flujo vehicular.

El caso se hizo viral el pasado martes 23 de diciembre, cuando varios videos comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa una camioneta Ford Escape de color negro avanzando tranquilamente en sentido contrario dentro del túnel, con las luces de parqueo encendidas, una escena que desconcertó a quienes transitaban correctamente por la vía.



De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo se desplazaba desde Ibagué hacia Fusagasugá cuando ingresó de forma indebida al túnel. Los demás conductores tuvieron que frenar bruscamente y orillarse para evitar un choque frontal. La situación se tornó aún más crítica cuando, metros adelante, el conductor terminó impactando una motocicleta, cuyo propietario logró lanzarse a tiempo y no resultó lesionado.



Las cámaras de seguridad del corredor vial permitieron a las autoridades detectar el recorrido del vehículo y activar el protocolo de emergencia. El tránsito fue detenido de manera preventiva mientras se controlaba la situación, evitando que el episodio escalara a consecuencias mayores.

Según informó Mario Tovar, secretario de Tránsito del Tolima, el conductor fue interceptado por la Policía de Tránsito y trasladado al municipio de El Espinal, donde se intentó practicar una prueba de alcoholemia. Sin embargo, el hombre se negó a realizarla, lo que derivó en la imposición inmediata de comparendos adicionales.

El historial del conductor llamó aún más la atención de las autoridades. Carlos Pachón registra 15 infracciones acumuladas desde el año 2005, varias de ellas relacionadas con conductas de alto riesgo. Además, se confirmó que su licencia de conducción se encuentra vencida desde 2007, un dato que agrava su situación administrativa y legal.

Las sanciones económicas, sumadas, superarían los 50 millones de pesos, y también se adelanta el proceso para la cancelación de su licencia de conducción por un periodo cercano a los 20 años, conforme a la normativa vigente.

Foto: Redes sociales

La confirmación de la identidad de Carlos Pachón permitió a las autoridades consolidar el expediente del caso y evidenciar que no se trató de un hecho aislado. Su historial de infracciones, acumulado durante casi dos décadas, refleja una conducta reiterada que ya estaba bajo seguimiento por parte de los organismos de tránsito.

Desde la Secretaría de Tránsito del Tolima se indicó que este tipo de comportamientos representan un riesgo constante para la seguridad vial y que los controles continuarán reforzándose en fechas clave como Navidad y fin de año. El caso del túnel de Gualanday se convirtió en una advertencia clara sobre la importancia de cumplir las normas y respetar la vida en las vías del país.