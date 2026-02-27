Luna se tiñe de rojo con el eclipse total más largo del año; llegará en marzo a Colombia

El martes 3 de marzo de 2026 habrá un fenómeno astronómico que muchas personas en diferentes regiones del mundo y en Colombia podrán observar: un eclipse lunar total.

Este tipo de evento ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, de manera que la sombra del planeta bloquea por completo la luz solar que normalmente ilumina el satélite.

A este tipo de eclipse a veces se le llama “Luna de sangre” porque durante la fase total la Luna puede adquirir un tono rojizo debido a cómo la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.



Este eclipse es uno de los principales fenómenos astronómicos del año y será el primero de su tipo en 2026 dicho por la NASA. Según observaciones astronómicas, eventos similares no volverán a repetirse hasta 2028 de acuerdo con el portal astronómico Starlust y ABC15News.

Para la mayor parte del país, el fenómeno será visible de forma parcial, ya que la Luna estará relativamente baja sobre el horizonte durante las horas en las que se desarrolla. Aun así, muchos podrán ver cómo la sombra de la Tierra cubre progresivamente la Luna durante la madrugada.

Horario en Colombia de la Luna de sangre para el 3 de marzo de 2026

Según los datos disponibles, las fases principales del eclipse en horario local de Colombia serán aproximadamente así:

Inicio de la fase penumbral: alrededor de las 3:44 a.m.

alrededor de las Inicio de la fase total: alrededor de las 6:04 a.m.

alrededor de las Fin de la fase total: alrededor de las 6:43 a.m.

alrededor de las Fin de la fase penumbral: alrededor de las 6:43 a.m.



El momento más interesante para observar es cuando la Luna se encuentra completamente dentro de la sombra de la Tierra, en la fase total, ya que ese es el período en que puede verse con un tono rojizo.

Aunque la mayoría de observadores en Colombia verán sólo una parte del eclipse debido a la posición de la Luna y al amanecer, muchos podrán apreciar cómo el disco lunar empieza a oscurecerse a medida que se desplaza hacia la sombra terrestre.

Este fenómeno no requiere un equipo especializado para observarlo. A diferencia de los eclipses solares, que requieren protección especial para los ojos, un eclipse lunar puede verse sin protección.

El uso de binoculares o telescopio puede mejorar la experiencia, permitiendo ver detalles del cambio de color y de las distintas fases, pero no es indispensable.

Para quienes deseen verlo bien, se recomienda buscar un lugar con vista despejada hacia el oeste, ya que la Luna estará baja en el horizonte al comenzar la fase total. También es buena idea revisar el pronóstico del clima, porque nubes o bruma pueden dificultar la observación directa.

