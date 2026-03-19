Aida Victoria Merlano da crudo relato sobre maltrato que sufrió estando embarazada

Aida Victoria Merlano, volvió a estar en la opinión pública esto tras revelar detalles inéditos sobre su pasada relación con Juan David Tejada, conocido como "El Agropecuario". En una íntima y reveladora entrevista para el podcast ‘Vos Podés’, afirmando que vivió varios episodios de violencia durante su entrevista.

Inicialmente, explicó que lo que comenzó como un "idilio" de amor, terminó convirtiéndose, según sus palabras, en un "infierno". Aida Victoria Merlano explicó que fue víctima de una violencia psicológica sistemática que incluso la llevó a cuestionar su propia percepción de las cosas. "Me enredaron y me hicieron dudar de la realidad", afirmó la influencer de Barranquilla.

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De igual forma, según su relato fue el uso de la manipulación emocional vinculada a su bebé. Tanto es así que recordó que su expareja le exigía reprimir sus sentimientos, diciéndole que no debía llorar porque "eso le hace daño al bebé". Además, denunció que el hombre utilizaba argumentos religiosos, como "ataques del enemigo", para persuadirla y mantener el control durante sus discusiones.



Según la barranquillera, a pesar de encontrarse en un estado avanzado de gestación y requerir descanso, se vio obligada a no interrumpir sus labores debido a las exigencias financieras de su expareja, quien incluso le pedía préstamos de dinero bajo la premisa de "construir un patrimonio juntos".

¿Qué más comentó Aida Victoria Merlano?

Sumado a esto, la influencer reveló que terminó en urgencias en tres ocasiones debido a que comenzó a "somatizar" el estrés y la angustia que vivía en silencio. Solo cuando acudió a las autoridades para denunciar un episodio en el que sintió una agresión física inminente. “Casi me da en la jeta”, destacó.

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“Me di cuenta que había sido víctima de violencia psicológica el día que fui a denunciar que casi me dan en la cara. Yo tengo pruebas de absolutamente todo porque a las mujeres no nos creen”, expresó y afirmó que sintió vergüenza al defender a esta persona ante la opinión pública.

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No obstante, hoy asegura encontrarse en una etapa de renovación, enfocada en su maternidad y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, pese a esto, todavía no se conoce las palabras de Juan David Tejada con relación a las palabras de Aida Victoria Merlano.

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