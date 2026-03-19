Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
DÍA DEL HOMBRE
HORARIOS DEL FEP
PASTOR INTENTÓ ACCEDER A HIJASTRA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria Merlano da crudo relato sobre maltrato que sufrió estando embarazada

Aida Victoria Merlano da crudo relato sobre maltrato que sufrió estando embarazada

La creadora de contenido de Barranquilla confesó las situaciones de violencia que vivió con su expareja durante su embarazo.

Aida Victoria Merlano habla de supuesto maltrato en su contra
Aida Victoria Merlano da crudo relato sobre maltrato que sufrió estando embarazada
Foto: pantallazo tomado de vos podes
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

Aida Victoria Merlano, volvió a estar en la opinión pública esto tras revelar detalles inéditos sobre su pasada relación con Juan David Tejada, conocido como "El Agropecuario". En una íntima y reveladora entrevista para el podcast ‘Vos Podés’, afirmando que vivió varios episodios de violencia durante su entrevista.

Inicialmente, explicó que lo que comenzó como un "idilio" de amor, terminó convirtiéndose, según sus palabras, en un "infierno". Aida Victoria Merlano explicó que fue víctima de una violencia psicológica sistemática que incluso la llevó a cuestionar su propia percepción de las cosas. "Me enredaron y me hicieron dudar de la realidad", afirmó la influencer de Barranquilla.

Puedes leer: Aída Victoria sorprende con video junto a Andy Rivera: ¿arrocito en bajo?

De igual forma, según su relato fue el uso de la manipulación emocional vinculada a su bebé. Tanto es así que recordó que su expareja le exigía reprimir sus sentimientos, diciéndole que no debía llorar porque "eso le hace daño al bebé". Además, denunció que el hombre utilizaba argumentos religiosos, como "ataques del enemigo", para persuadirla y mantener el control durante sus discusiones.

Te puede interesar

  1. Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano
    ¿Nuevo romance? Vinculan a Aida Victoria Merlano con influencer colombiano
    Foto: imagen tomada de @aidavictoriam
    Farándula

    ¿Nuevo romance? Vinculan a Aida Victoria Merlano con influencer colombiano

  2. La repuesta de Juliana Calderón a Aida Victoria Merlano tras homenaje a Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez, Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano
    Foto: Instagram de Aida Victoria Merlano, redes sociales y AFP
    Farándula

    La peinada de Juliana Calderón a Aida Victoria tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez

Según la barranquillera, a pesar de encontrarse en un estado avanzado de gestación y requerir descanso, se vio obligada a no interrumpir sus labores debido a las exigencias financieras de su expareja, quien incluso le pedía préstamos de dinero bajo la premisa de "construir un patrimonio juntos".

¿Qué más comentó Aida Victoria Merlano?

Sumado a esto, la influencer reveló que terminó en urgencias en tres ocasiones debido a que comenzó a "somatizar" el estrés y la angustia que vivía en silencio. Solo cuando acudió a las autoridades para denunciar un episodio en el que sintió una agresión física inminente. “Casi me da en la jeta”, destacó.

Publicidad

Puedes leer: ¿Yina Calderón se casa con exnovio de Aída Victoria? Juliana Calderón lanza primicia

“Me di cuenta que había sido víctima de violencia psicológica el día que fui a denunciar que casi me dan en la cara. Yo tengo pruebas de absolutamente todo porque a las mujeres no nos creen”, expresó y afirmó que sintió vergüenza al defender a esta persona ante la opinión pública.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Aida Victoria reflexiona sobre la llegada de su hijo
    Aida Victoria rompe el silencio y hace dura confesión a sus seguidores: "Vivía llevada"
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Aida Victoria rompe el silencio y hace dura confesión a sus seguidores: "Vivía llevada"

  2. Ex de Aida Victoria responde a los ataques y rompe el silencio: “Voy a decir unas cosas”
    Ex de Aida Victoria responde a los ataques y rompe el silencio: “Voy a decir unas cosas”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Ex de Aida Victoria responde a los ataques y rompe el silencio: “Voy a decir unas cosas”

No obstante, hoy asegura encontrarse en una etapa de renovación, enfocada en su maternidad y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, pese a esto, todavía no se conoce las palabras de Juan David Tejada con relación a las palabras de Aida Victoria Merlano.

Mira también: Homenaje a Yeison Jiménez desata fuerte cruce entre Aida Victoria y Juliana Calderón

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Farándula