¿Nuevo romance? Vinculan a Aida Victoria Merlano con influencer colombiano

La creadora de contenido llamó la atención de sus seguidores tras mostrar cierta cercanía con un influencer en sus redes sociales.

Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano
¿Nuevo romance? Vinculan a Aida Victoria Merlano con influencer colombiano
Foto: imagen tomada de @aidavictoriam
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

Una de las personalidades más reconocidas del mundo digital es Aida Victoria Merlano. En esta ocasión, la barranquillera llamó la atención de sus seguidores al mostrarse muy cercana a un creador de contenido colombiano, lo que desató rumores sobre una posible relación y generó curiosidad por la identidad del hombre.

Todo comenzó porque apareció un video de TikTok en donde se puede ver a la influencer durante la inauguración del nuevo establecimiento, cuando el hombre misterioso le dio un beso en medio de una transmisión en vivo, situación que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Puedes leer: La peinada de Juliana Calderón a Aida Victoria tras polémica por homenaje a Yeison Jiménez

La barranquillera reaccionó con risas y calificó el gesto como una “falta de respeto” en tono de broma, lo que llevó a los internautas a especular sobre la relación. Pese a eso ninguno de los dos confirmó un noviazgo formal.

¿Quién es la persona que le dio un beso a Aida Victoria Merlano?

Tras este video, se conoció que la persona que tuvo esta muestra de afecto con Aida Victoria, se trata de Edwar Riaño, más conocido como 'El topi', un creador de contenido originario de Riohacha, La Guajira.

Este influencer colombiano se volvió viral por convertir canciones infantiles en versiones vallenatas con un estilo que, según afirman, recuerda a Diomedes Díaz. De igual forma, este es un ingeniero civil y desde 2025, decidió enfocarse totalmente en la música, formando su propia agrupación musical.

Puedes leer: Aida Victoria rompe el silencio y hace dura confesión a sus seguidores: "Vivía llevada"

Dicha situación se la tomó en broma la misma barranquillera y fue esta misma la que desmintió todos los rumores y afirmó que no tiene ningún noviazgo con ‘El Topi’ y que todo solo son especulaciones de las personas.

Por otro lado, en TikTok se viralizó un video en el que la influenciadora le hace un reclamo a El Topi por afirmar que son pareja. Además, ha reiterado que su prioridad es el bienestar de su hijo Emiliano y el cuidado de su estabilidad familiar y económica, por lo cual, en estos momentos no está pensando en su vida sentimental.

Con esta serie de publicaciones y reacciones tanto Aida Victoria Merlano y ‘El Topi’ se encuentran en boca de todos, por lo que algunos no descartan que se haya tratado de una situación planeada por los dos.

Mira también: Homenaje a Yeison Jiménez desata fuerte cruce entre Aida Victoria y Juliana Calderón

