Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE JUGADOR DE SELECCIÓN COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN DIGITAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Lector de labios revela lo que Llinás le gritó a Román en el Nacional vs Millonarios

Lector de labios revela lo que Llinás le gritó a Román en el Nacional vs Millonarios

Un tenso cruce entre dos jugadores en pleno partido quedó grabado por las cámaras, pero lo que realmente se dijeron solo se conoció después de que un lector de labios analizara la escena.

Palabras de Andrés Llinás a Felipe Román en partido de Nacional vs Millonarios
Llinás y Román en partido de Nacional vs Millonarios
Foto: captura de vídeo de ESPN
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

Durante el partido del fútbol el pasado 4 de marzo , que enfrentó a Nacional y Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, un cruce de palabras entre Andrés Llinás y Andrés Felipe Román captó la atención de las cámaras y de los hinchas que seguían el encuentro.

Aunque en el momento no se escuchó claramente lo que ocurrió en la cancha, el episodio volvió a tomar fuerza cuando un lector de labios analizó las imágenes del momento.

Puedes leer: Selección Colombia ya tiene a sus rivales para marzo; estas son las fechas confirmadas

La escena ocurrió en medio de la intensidad del compromiso entre Millonarios FC y Atlético Nacional, dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano. El ambiente estaba cargado de tensión y cualquier jugada podía desatar reacciones entre los futbolistas.

Las imágenes mostraron a Andrés Llinás, defensor de Millonarios, acercándose a Andrés Felipe Román, lateral de Atlético Nacional, luego de un contacto dentro del campo. Ambos futbolistas comenzaron a decirse varias cosas durante algunos segundos, mientras otros jugadores y el árbitro se aproximaban para controlar la situación.

En ese momento no fue posible escuchar lo que decían debido al ruido del estadio y la distancia de las cámaras.

Te puede interesar

  1. Nacional y Millonarios, batalla por avanzar en la sudamericana
    Imagen de referencia
    Foto: logo de Atlético Nacional y Millonarios FC; generada por Chat GPT
    Deportes

    Nacional vs Millonarios: La millonada que se gana el equipo que avance en Sudamericana 2026

  2. Rodallega cuestiona al árbitro tras gol invalidado a Santa Fe
    Rodallega cuestiona al árbitro tras gol invalidado a Santa Fe
    Foto: fotomontaje La Kalle, fotos tomadas de @nacionaloficial, @Rivera__Oscar7
    Deportes

    Rodallega no se queda callado y cuestiona al árbitro tras gol invalidado: "No existe"

Lo que habría dicho Andrés Llinás a Andrés Román en partido Millonarios vs Nacional

El defensor de Millonarios reaccionó con molestia ante una frase que habría dicho Román durante la jugada.

Según la interpretación compartida en Semana, Llinás le habría respondido: ““¿Cuál equipo chico, ah? ¿Cuál equipo chico, mari…?“.”, en medio del reclamo por la acción que se estaba discutiendo en ese momento del encuentro.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Mundial en riesgo en Guadalajara
    Mundial en riesgo en Guadalajara
    Foto: redes sociales, EFE
    Deportes

    FIFA alerta por violencia en Guadalajara: ¿riesgo para la Selección Colombia en el Mundial?

  2. Alias El Mencho y el Mundial 2026
    ¿Mundial 2026 en México corre peligro? La situación tras muerte de El Mencho
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    ¿Mundial 2026 en México corre peligro? La situación tras muerte de El Mencho

Las palabras de Román no quedaron registradas en cámara, pero se alcanza a interpretar que le dice al árbitro “¿Solo yo?”, en referencia a la tarjeta amarilla que estaba a punto de mostrarle.

Publicidad

Puedes leer: Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

Las cámaras captaron el momento justo cuando ambos futbolistas se acercan cara a cara y continúan hablando durante algunos segundos más. La discusión no pasó a mayores, pero fue lo suficientemente evidente para que el árbitro decidiera intervenir.

El juez central se acercó a los jugadores y optó por sancionar la situación con tarjeta amarilla para ambos, buscando calmar los ánimos y evitar que el cruce continuara.El partido que terminó con la victoria de Millonarios por 3-1, resultado que dejó eliminado a Nacional de la Copa Sudamericana.

Mira también : Papacho perdió la apuesta Nacional vs Millonarios y terminó con bigote Chaplin

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Atlético Nacional

Millonarios

Fútbol

Fútbol colombiano

Copa Sudamericana