Lector de labios revela lo que Llinás le gritó a Román en el Nacional vs Millonarios

Durante el partido del fútbol el pasado 4 de marzo , que enfrentó a Nacional y Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, un cruce de palabras entre Andrés Llinás y Andrés Felipe Román captó la atención de las cámaras y de los hinchas que seguían el encuentro.

Aunque en el momento no se escuchó claramente lo que ocurrió en la cancha, el episodio volvió a tomar fuerza cuando un lector de labios analizó las imágenes del momento.

La escena ocurrió en medio de la intensidad del compromiso entre Millonarios FC y Atlético Nacional, dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano. El ambiente estaba cargado de tensión y cualquier jugada podía desatar reacciones entre los futbolistas.



Las imágenes mostraron a Andrés Llinás, defensor de Millonarios, acercándose a Andrés Felipe Román, lateral de Atlético Nacional, luego de un contacto dentro del campo. Ambos futbolistas comenzaron a decirse varias cosas durante algunos segundos, mientras otros jugadores y el árbitro se aproximaban para controlar la situación.

En ese momento no fue posible escuchar lo que decían debido al ruido del estadio y la distancia de las cámaras.

Lo que habría dicho Andrés Llinás a Andrés Román en partido Millonarios vs Nacional

El defensor de Millonarios reaccionó con molestia ante una frase que habría dicho Román durante la jugada.

Según la interpretación compartida en Semana, Llinás le habría respondido: ““¿Cuál equipo chico, ah? ¿Cuál equipo chico, mari…?“.”, en medio del reclamo por la acción que se estaba discutiendo en ese momento del encuentro.

¡SE DIJERON DE TODO!



Llinás y Román, amonestados en el Atanasio: Mucha fricción en el Nacional vs. Millonarios.



Las palabras de Román no quedaron registradas en cámara, pero se alcanza a interpretar que le dice al árbitro “¿Solo yo?”, en referencia a la tarjeta amarilla que estaba a punto de mostrarle.

Las cámaras captaron el momento justo cuando ambos futbolistas se acercan cara a cara y continúan hablando durante algunos segundos más. La discusión no pasó a mayores, pero fue lo suficientemente evidente para que el árbitro decidiera intervenir.

El juez central se acercó a los jugadores y optó por sancionar la situación con tarjeta amarilla para ambos, buscando calmar los ánimos y evitar que el cruce continuara.El partido que terminó con la victoria de Millonarios por 3-1, resultado que dejó eliminado a Nacional de la Copa Sudamericana.

