Familia que buscaba hace 50 años a un ser querido descubre que murió atropellado

Durante décadas, una familia en Estados Unidos vivió sin saber qué ocurrió con uno de sus miembros. El caso se resolvió casi cincuenta años después, cuando autoridades lograron identificar a un hombre desaparecido que murió atropellado en 1977.

El joven se llamaba Peter Adams y tenía 20 años cuando desapareció en marzo de aquel año. Su rastro se perdió en Pensilvania, estado donde residía en ese momento, desde entonces, su familia no tuvo información clara sobre su paradero y el caso permaneció sin respuesta durante años.

La investigación posterior reveló que, apenas seis días después de su desaparición, el joven murió tras un accidente de tránsito ocurrido en otro estado del país. El hecho se registró en la madrugada del 23 de marzo de 1977, cuando un hombre fue atropellado por un camión en la autopista interestatal 95, cerca de Ashland, en Virginia.



Pruebas de ADN permitieron identificar a Peter Adams tras casi 50 años desaparecido

En el momento del accidente, las autoridades no lograron identificar a la víctima. Aunque el hombre tenía rasgos reconocibles, no existían documentos que permitieran confirmar su identidad ni reportes que coincidieran de forma directa con la persona fallecida.

Los investigadores determinaron que el fallecido era un hombre de entre 20 y 25 años. También registraron detalles sobre su apariencia y la ropa que llevaba, como jeans, camisa estilo vaquero y chaqueta de mezclilla. Sin embargo, ninguna pista permitió establecer quién era.

Debido a la falta de información, el caso quedó registrado durante años bajo el nombre de 'Ashland John Do', término utilizado en Estados Unidos para referirse a personas fallecidas cuya identidad no se conoce.

Peter Adams, hombre desaparecido durante 50 años Foto: Proyecto ADN Doe

El expediente permaneció sin resolver durante casi medio siglo. Con el paso del tiempo, nuevas herramientas científicas permitieron retomar el caso. La Oficina del Médico Forense Jefe de Virginia decidió revisar el expediente y trabajar junto al Proyecto DNA Doe, una organización dedicada a identificar personas fallecidas mediante genealogía genética.

Investigadores comenzaron a analizar muestras de ADN y a reconstruir árboles genealógicos para encontrar coincidencias familiares. El proceso implicó revisar registros de distintas regiones y rastrear conexiones familiares en varios países europeos.

Tras varios análisis, los especialistas identificaron coincidencias con una familia vinculada al estado de Illinois. Entre los hijos de ese grupo familiar figuraba un joven cuyo rastro se perdió en la década de 1970 identificado como Peter Adams.

Una vez encontrada la posible relación familiar, las autoridades realizaron pruebas adicionales de ADN con apoyo de la Policía Estatal de Virginia. Los resultados confirmaron que el hombre atropellado en la autopista en 1977 era él.

Con esta confirmación, el caso se cerró oficialmente después de casi cinco décadas sin respuestas y tras muchos años de incertidumbre, la familia del joven finalmente conoció lo que sucedió tras la desaparición.

