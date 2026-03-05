El mensaje que habría desatado muerte de hermanas de 14 y 17 años en Malambo; una trampa

La investigación por la extraña desaparición y muerte de dos hermanas de 14 y 17 años en Barranquilla sigue arrojando pistas sobre qué ocurrió en la noche en que Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández salieron de su casa hacia una fiesta en medio del Carnaval de Barranquilla y días después aparecieron sin vida en Malambo.

Las jóvenes habían sido reportadas como desaparecidas días antes de que sus cuerpos fueran encontrados en una zona del municipio de Malambo, en hechos que aún son inciertos y causan conmoción en todo el país; pues las primeras pistas de las autoridades apuntan a dos hombres, uno de ellos menor de edad, como los presuntos responsables de los hechos.



Una amiga de las hermanas habría enviado un mensaje contundente

Uno de los elementos que ahora analizan los investigadores tiene que ver con un mensaje que habría sido determinante para que les quitaran la vida a las dos jóvenes y que habría sido enviado por una mujer que estuvo en la fiesta a la que asistieron las hermanas.

Se dice que en medio de la reunión una mujer que estaba presente en la fiesta habría revisado el teléfono de Keyla Nicol, encontrando supuestas conversaciones en las que le estarían tendiendo una trampa a un menor de edad, quien hoy aparece vinculado a la investigación.



Extraoficialmente se dice que la mujer, luego de descubrir la trampa, le escribió al joven contándole las supuestas intenciones de Keyla Nicol: "Pilas que te van a vender", es lo que diría el mensaje que le llegó al menor de edad quien habría reaccionado de manera violenta contra las hermanas.



Con estos nuevos datos las autoridades analizan si la muerte de las hermanas que aparecieron en Malambo estaría relacionada con una posible retaliación por esa supuesta trampa que le iban a tender al menor.

Además entre las hipótesis de la investigación se contempla la opción de que las jóvenes hayan quedado en medio de conflictos entre personas vinculadas a bandas delincuenciales, de microtráfico o a disputas personales.

La madre de las víctimas, Maricruz Noriega, en medio de su dolor sigue levantando su voz pidiendo que no se abandone el caso y se logre determinar cuál fue la verdadera razón que desató el fallecimiento de sus hijas y que los responsables sean llevados ante la justicia.

En medio de los detalles del caso la mujer reveló que durante los días en que sus hijas estuvieron desaparecidas recibió mensajes anónimos con amenazas; en esas comunicaciones, enviadas desde un número que presuntamente estaría relacionado con personas cercanas a las adolescentes, le exigían cerca de cinco millones de pesos a cambio de información sobre el paradero de las hermanas de 14 y 17 años.

Publicidad

Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades avanzaron en la reconstrucción de los hechos de los que se tiene detalles clave como los datos de los jóvenes que citaron a Sheridan Sofía y Keyla Nicol y otras informaciones en las que la propia madre de las víctimas señala a sus "novios chirretes" de tener relación con lo ocurrido.

Por lo pronto todo hace parte de hipótesis de las que aún no hay una conclusión oficial ya que el caso continúa en investigación para determinar realmente qué fue lo que ocurrió y quienes están detrás de lo sucedido.