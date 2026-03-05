Publicidad

Petro actuará junto a Cuba Gooding Jr en película sobre almirante Padilla; así se ve

Petro actuará junto a Cuba Gooding Jr en película sobre almirante Padilla; así se ve

Una imagen del mandatario caracterizado para una producción sobre el almirante José Prudencio Padilla circula en redes. El rodaje incluye al actor Cuba Gooding Jr.

Gustavo Petro aparece en película de almirante José Prudencio Padilla
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

El jueves 5 de marzo se confirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparecerá como actor en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla. La producción también contará con la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar.

Una imagen compartida por el periodista Daniel Coronell muestra a Petro caracterizado con vestuario de época, posando junto a otros actores de la película. La foto indica que el mandatario grabó al menos una escena para la cinta, que se está rodando en distintas ciudades de Colombia, incluyendo Cartagena y Bogotá.

Según los responsables del proyecto, la participación de Petro no interfiere con sus labores como presidente y se realizó en horarios coordinados para no afectar la agenda oficial. Su papel en la película es breve, pero busca dar realismo a las escenas relacionadas con figuras políticas de la época.

¿De qué trata la película del almirante José Prudencio Padilla?

La película narra la vida del almirante José Prudencio Padilla, líder naval fundamental durante la independencia de Colombia y protagonista de la batalla del Lago de Maracaibo, enfrentamiento decisivo contra España en el Caribe colombiano.

El proyecto es producido por RTVC Sistema de Medios Públicos y cuenta con apoyo del Estado. Según autoridades del Gobierno Nacional, el presupuesto asignado para la película es de aproximadamente $15.891 millones de pesos, equivalentes a 4 millones de dólares.

La producción busca mostrar la vida del almirante José Prudencio Padilla, incluyendo sus acciones militares y el contexto histórico de la independencia de Colombia. "La película del Almirante Padilla representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y orgullosa de nuestra cultura. Me place que este anuncio se haga desde Cartagena, junto a las familias y marineros que inspiran admiración", señaló la ministra TIC, Carina Murcia.

Las filmaciones se realizan en escenarios históricos que recrean el siglo XIX. Se eligieron locaciones que incluyen fortalezas, plazas y calles coloniales, para dar autenticidad a la narrativa visual.

La producción espera finalizar el rodaje en los próximos meses y proyecta un estreno antes de que finalice el mandato de Gustavo Petro, lo que apunta a mediados de este año.

La película también se propone ser una herramienta educativa, ofreciendo información histórica precisa sobre los conflictos navales, la estrategia militar y la importancia de Padilla en la construcción de la nación.

La cinta contará con Cuba Gooding Jr., quien interpreta a un personaje clave en la historia y aporta un perfil internacional al proyecto. La presencia de actores locales y extranjeros busca atraer audiencias tanto en Colombia como fuera del país, generando interés por la historia y la cultura del Caribe colombiano.

Con esta participación, Gustavo Petro incursiona en la actuación mientras continúa con sus responsabilidades como presidente, sumándose a un proyecto cultural que mezcla historia y cine y contribuye a la difusión de la memoria histórica nacional.

