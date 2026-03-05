Link para descargar licencia de conducción digital GRATIS; paso a paso para tramitarla

Tener el celular a la mano se ha vuelto tan vital como respirar, y ahora, para los conductores en Colombia, es también el escudo definitivo contra las sanciones en la vía.

Si eres de los que siempre deja la billetera en la otra chaqueta, esta noticia te interesa: la versión digital de tu licencia de conducción no solo es una realidad, sino que tiene la misma validez legal que ese pedazo de plástico que guardas con tanto recelo.

Los agentes de tránsito tienen prohibido rechazarla Ya no hay espacio para la duda en un control de carretera.



Según una circular del Ministerio de Transporte, cualquier autoridad, organismo o agente de tránsito debe dar por cumplida la obligación de portar documentos mediante la consulta en los sistemas de información oficiales.

Esto significa que, si muestras tu licencia desde un dispositivo móvil, el agente está obligado a aceptarla como un documento plenamente válido.

Esta modernización del sistema busca facilitarle la vida a millones de personas que circulan por el territorio nacional.



¿Es obligatorio tener la licencia de conducción digital?

No portar el documento físico o digital te puede salir bastante caro. El Código Nacional de Tránsito es claro con los números: conducir sin portar la licencia o tenerla vencida acarrea una multa de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Pero la situación se complica si el documento es ajeno o está alterado, elevando la cifra a 15 smdlv, y si nunca has tramitado una, prepárate para un golpe de 30 smdlv. Además, te arriesgas a medidas más severas como la inmovilización de tu vehículo.

Requisitos para entrar a la era digital Antes de correr a descargarla, debes verificar que cumples con el perfil tecnológico que exige la ley.

Lo más importante es que ya poseas una licencia física activa y certificada por el Ministerio de Transporte. Un punto clave es que este formato digital no está disponible para quienes realizan el trámite por primera vez; está diseñado para quienes renuevan, solicitan un duplicado o ya tienen su documento vigente.

Además, es indispensable que tus datos personales estén perfectamente actualizados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y que cuentes con tu cédula digital activa, ya que es el motor de validación de tu identidad en las plataformas del Estado.



Paso a paso para descargar el pase en el celular

El trámite es totalmente gratuito y el proceso se realiza de forma virtual, ahorrándote filas interminables. Sigue esta ruta:



Entra al portal web de la Carpeta Ciudadana Digital de la Registraduría. Si no tienes cuenta, dale clic a ‘¡Regístrate!’ y llena tus datos personales (identificación, fecha de expedición, nombres y correo). Una vez activada tu cuenta mediante el correo electrónico, inicia sesión. Busca la sección denominada 'Mis Categorías'. Allí encontrarás la opción 'Licencia de Conducción Digital'. Descargarlo en tu dispositivo para llevarlo siempre contigo.

¿Cada cuánto toca renovar el pase?

Para vehículos particulares (Categorías A y B), si tienes menos de 60 años, tu licencia dura 10 años; si tienes entre 60 y 80, debes renovarla cada 5 años; y si superas los 80, el trámite es anual.

Para el servicio público (Categoría C), la renovación es cada 3 años para menores de 60 y anual para los mayores de esa edad. Si tienes dudas sobre tu fecha de vencimiento, puedes mirar el respaldo de tu tarjeta física o consultar en el módulo para ciudadanos de la página web del RUNT.

Portar tu licencia en el celular no solo te da seguridad ante posibles pérdidas del plástico, sino que te integra a la transformación tecnológica de un país que se mueve hacia lo digital, haciendo que cada control en la vía sea un proceso mucho más ágil y transparente.