Universidad del Rosario abre cursos GRATIS; pasos y LINK para inscribirte

Si eres de los que siempre dice "el otro mes estudio" pero el bolsillo no ayuda, se te acabaron las excusas. La Universidad del Rosario se alió con la Alcaldía Local de Usaquén para soltar una bomba educativa que le va a cambiar el camello a más de uno: 25 programas de formación totalmente gratis.

Esta alianza estratégica no es cualquier cosa; se trata de educación de alta calidad diseñada para que tu perfil laboral brille con las herramientas que el mercado pide a gritos hoy mismo.

Para entrar en este parche no necesitas una fortuna, pero sí cumplir con un detalle clave: estos cursos son exclusivos para los habitantes y trabajadores de la localidad de Usaquén.



¿Qué cursos gratis dicta la Universidad del Rosario?

La oferta está tan variada que parece un menú de degustación tecnológica. Si te gusta la onda de la Inteligencia Artificial, hay opciones como herramientas de IA para gestión organizacional, IA aplicada a tareas administrativas y hasta manejo de datos con estas nuevas tecnologías.



Pero si lo tuyo es más "tradicional" pero igual de necesario, el Excel es el rey: tienen niveles intermedio y avanzado para que dejes de pelear con las celdas y los gráficos.

La lista sigue y hay para todos los gustos:

Marketing Digital enfocado en productos y servicios.

Analítica de datos para tomar decisiones que sí funcionen.

Programación básica de aplicaciones.

Habilidades gerenciales para liderar equipos sin morir en el intento.

Comunicación estratégica y escrita para entornos laborales.

Emprendimiento y diseño de modelos de negocio.

Gestión de inventarios y logística administrativa.

Incluso hay espacio para temas más técnicos como actualización tributaria o la famosa reforma laboral. Lo mejor de todo es que el respaldo viene de una de las universidades más top del país, lo que le da un peso extra a tu hoja de vida.

Cursos gratis de la Universidad del Rosario

Pilas, porque aunque es gratis, hay orden. Lo primero que debes saber es que solo te puedes inscribir a un curso. La idea es que la oportunidad ruede y llegue a más personas, así que elige bien el que más te sirva para tu perfil.

Para demostrar que eres de la zona, el requisito de oro es presentar un recibo de servicio público que confirme que vives o trabajas en Usaquén. Nada de cuentos, papelito habla. Además, la seriedad es total: para que te den el certificado al final del proceso, debes cumplir con al menos el 80 % de asistencia y participación.

Los horarios son un alivio para los que trabajan. Aunque hay opciones presenciales en la sede norte de la universidad, las clases virtuales suelen ser en horas de la noche, perfectas para conectarte después de la jornada laboral sin tanto lío.

La duración depende del programa; algunos se resuelven en una semana y otros se extienden hasta dos.



¿Hasta cuando hay plazo para inscribirse en los cursos gratis de la Universidad del Rosario?

Las inscripciones ya están andando y tienen fecha de vencimiento: el viernes 6 de marzo es el último día para anotarte. No esperes a que se llenen los cupos porque, como imaginarás, esto está volando.

Para inscribirte, solo debes entrar a la página de Educación Continua ADVANCE de la Universidad del Rosario, buscar el formulario, poner tus datos, adjuntar el soporte del recibo y listo.

Es un proceso digital sencillo que te pone a un clic de estudiar en una de las mejores academias del país sin sacar un solo peso de tu cuenta bancaria. Las clases arrancan en marzo, así que prepárate para un mes de mucho aprendizaje.