Cali abre inscripciones para Colombia Mayor: paso a paso para recibir subsidio de $230.000

Si vives en la "Sucursal del Cielo" y ya estás celebrando tus años de sabiduría, presta mucha atención porque esta información te interesa y mucho. Si no tienes una pensión y la situación económica está apretada, el programa Colombia Mayor acaba de abrir una nueva oportunidad en Cali para que te pongas al día y asegures un apoyo económico mensual que te caerá como del cielo.

A partir de este 2026, la Alcaldía de Cali ha diseñado una ruta de atención súper clara para que tú, o ese familiar que tanto quieres, puedan acceder a un cupo en este beneficio que entrega $230.000 pesos mensuales a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

No te quedes por fuera, porque las jornadas ya están en marcha y aquí te cuento todo lo que debes saber para que no pierdas tiempo dando vueltas innecesarias.



¿Cuándo pagarán Colombia Mayor en Cali?

Antes de decirte cómo anotarte, es clave que sepas que el billete ya tiene fechas programadas para este primer semestre del año. Según el cronograma oficial del DPS, los pagos se realizarán en los siguientes días:



Ciclo 1: viernes 27 de febrero.

Ciclo 2: miércoles 25 de marzo.

Ciclo 3: lunes 20 de abril.

Ciclo 4: miércoles 20 de mayo.

Ciclo 5: miércoles 17 de junio.

Ciclo 6: miércoles 29 de julio.

Como ves, la platica está lista, pero para que llegue a tu bolsillo, primero debes cumplir con el proceso de inscripción en los puntos autorizados de la ciudad.

No busques en lugares raros ni le pagues a nadie por el trámite, que esto es completamente gratuito. La cita es en el Centro de Atención al Adulto Mayor, que queda en la Avenida 6N # 45N-47, justo en el barrio El Bosque,.

El horario de atención es muy cómodo: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y lo mejor es que atienden en jornada continua. Así que, si te queda mejor ir al mediodía, ahí estarán esperándote los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social.

Requisitos para aplicar a Colombia Mayor en Cali

Para que no te devuelvan por falta de un papel, asegúrate de cumplir con estos puntos que son obligatorios:

La edad: Si eres mujer, debes tener al menos 54 años. Si eres hombre, la edad mínima es de 59 años,. Tiempo en el país: Debes haber vivido en Colombia durante los últimos diez años. Tu casa en Cali: Tienes que vivir actualmente en la ciudad y dar la dirección exacta de tu domicilio. Cédula a la mano: Necesitas una fotocopia de tu cédula de ciudadanía original, pero ojo, debe estar ampliada al 150%,. Contacto directo: Te pedirán dos números de teléfono (ya sea fijo o celular) y un correo electrónico que uses. El Sisbén es clave: Es indispensable que estés categorizado en el Sisbén IV dentro de los grupos de pobreza extrema, moderada o vulnerabilidad, específicamente en los niveles A1 hasta C1,.

Paso a paso para aplicar a Colombia Mayor

La Alcaldía de Cali coinciden en que el proceso es sencillo si sigues este orden:

Paso 1: Revisa tu puntaje en el Sisbén. Si no lo tienes o es muy alto, ve a la oficina del Sisbén más cercana para pedir la encuesta.

Paso 2: Alista tu carpeta con la fotocopia de la cédula al 150% y anota tus teléfonos y correo de forma clara.

Paso 3: Acércate al punto del barrio El Bosque. Recuerda, ¡nada de intermediarios!.

Paso 4: Entrega tus papeles para que validen tus datos en el sistema y entres a la lista de priorización.

Inscribirse no significa que te van a pagar mañana mismo. La entrega del subsidio depende de que se liberen cupos en Cali y del orden que establezca Prosperidad Social según quién lo necesite más.

Si tienes dudas o quieres consultar algo específico, puedes escribir al WhatsApp 3150548498 o al correo adulto.mayor@cali.gov.co.

