Estos son los documentos que puedes tramitar GRATIS si estás en estos grupos del Sisbén

¡Pilas! Si eres de los que siempre anda buscando cómo optimizar el bolsillo y perteneces al Sisbén, esta información te va a caer como anillo al dedo. Resulta que, dependiendo de en qué grupo estés clasificado, tienes derecho a tramitar varios de los documentos más importantes del país sin que te cueste un solo peso.

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales no solo sirve para que te den subsidios de salud, sino que funciona como una llave maestra para ahorrarte el costo de trámites que suelen ser bastante costosos.

¿Cuáles son las clasificaciones del Sisbén en Colombia?

Para que no te pierdas, lo primero que tienes que tener claro es dónde estás parado. Actualmente, el sistema organiza a la población en cuatro grandes grupos que determinan qué tan "priorizado" eres para el Estado.



El Grupo A (que va del A1 al A5) agrupa a quienes están en pobreza extrema; el Grupo B (del B1 al B7) es para pobreza moderada; el Grupo C (del C1 al C18) identifica a los hogares vulnerables y, finalmente, el Grupo D (del D1 al D21) es para quienes no se consideran pobres ni vulnerables.



Si te encuentras en los grupos A o B, te cuento que eres parte de la población preferente.

Para estos niveles el beneficio es directo. Por ejemplo, si tienes planeado un viaje o simplemente quieres tener tus papeles al día, el pasaporte ordinario te puede salir gratis si acreditas tu pertenencia a estos grupos.

¡Sí, como lo lees! Un trámite que suele doler en la billetera se vuelve accesible para ti.

Pero eso no es todo. En el ámbito del Registro Civil y la identificación básica, también hay grandes ventajas.

Puedes tramitar sin costo el registro civil de nacimiento, el de matrimonio y hasta el de defunción. Además, si es la primera vez que vas a sacar tu tarjeta de identidad o tu cédula de ciudadanía, el proceso es gratuito para los usuarios del Sisbén en estas categorías.

Ahora, fíjate bien en este dato porque es más exclusivo: la cédula digital. Este documento moderno y tecnológico solo se puede sacar de forma gratuita si perteneces específicamente al Grupo A.

Si estás en este mismo grupo, también tienes el beneficio de obtener el duplicado de tu cédula o de tu tarjeta de identidad sin pagar la tarifa habitual.

¿Y qué pasa con la libreta militar? Este es otro de los grandes alivios. Este trámite está permitido sin costo para los ciudadanos de los grupos A y B, e incluso para algunos subgrupos específicos del Grupo C. Es una oportunidad de oro para poner al día tu situación militar sin gastar lo que no tienes.

Todo este sistema está bajo la lupa de una modernización constante. Ahora se utiliza un cruce automático de registros con bases de datos de la Registraduría, la DIAN y los fondos pensionales.

Esto significa que el Gobierno ya sabe, casi en tiempo real, quién necesita realmente estas ayudas de vivienda, manutención o transporte que entrega el Departamento de Prosperidad Social. Así que ya sabes, consulta tu grupo y no pagues por lo que ya tienes derecho a recibir gratis.

