Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026: programas de Prosperidad Social, montos y fechas

Durante febrero de 2026, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) realiza la entrega de diferentes apoyos económicos a hogares registrados en el Sisbén IV. Estos programas están dirigidos a familias en situación de pobreza extrema y moderada, adultos mayores sin pensión y jóvenes que cursan estudios, con el objetivo de fortalecer los ingresos y ayudar a cubrir gastos esenciales.

Los pagos se realizan a través del Banco Agrario de Colombia, mediante consignación a cuenta bancaria o a través de la billetera digital BICO, lo que permite retirar el dinero sin hacer largas filas.

¿Qué programas del Sisbén IV entregan giros en febrero de 2026?

1. Renta Ciudadana:



Beneficiarios: Hogares clasificados en pobreza extrema y pobreza moderada según el Sisbén IV.

y pobreza moderada según el Sisbén IV. Monto: Hasta 500.000 pesos.

Fecha de pago: 20 de febrero de 2026.

de 2026. Objetivo: Apoyar la estabilidad financiera de los hogares y ayudar a cubrir gastos básicos como alimentación, transporte, educación y medicamentos.

como alimentación, transporte, educación y medicamentos. Recomendación: Mantener los datos del Sisbén actualizados y revisar la información bancaria para evitar inconvenientes en el giro.

2. Devolución del IVA:



Beneficiarios: Hogares clasificados en los subgrupos A01 a A05 y B01 a B04 del Sisbén IV, así como comunidades indígenas focalizadas.

así como comunidades indígenas focalizadas. Fecha de pago: 20 de febrero de 2026.

de 2026. Objetivo: Remunerar parte del dinero pagado en productos gravados con impuesto y brindar un alivio económico a las familias.

y brindar un alivio económico a las familias. Consulta: Disponible en los canales oficiales del Banco Agrario y del DPS.

3. Colombia Mayor:



Beneficiarios: Adultos mayores que no reciben pensión, clasificados en los grupos A, B y hasta C1 del Sisbén.

clasificados en los grupos A, B y hasta C1 del Sisbén. Fecha de pago: 27 de febrero de 2026.

de 2026. Objetivo: Cubrir necesidades esenciales como alimentación y salud.

como alimentación y salud. Recomendación: Verificar en línea la disponibilidad del giro antes de acudir a un punto de pago.

4. Renta Joven:



Beneficiarios: Jóvenes entre 14 y 28 años que cursan estudios técnicos, tecnológicos o universitarios y pertenecen a hogares vulnerables registrados en el Sisbén.

y pertenecen a hogares vulnerables registrados en el Sisbén. Condición: La entrega del incentivo está condicionada a la permanencia académica.

Consulta: Revisar el estado del giro en la plataforma oficial del DPS.

Según información del Departamento de Prosperidad Social (DPS), todos estos programas buscan garantizar un apoyo económico directo a los hogares más vulnerables del país, facilitando el acceso a recursos para alimentación, salud, transporte y educación.

El DPS enfatiza que los pagos se realizan únicamente a través de los canales oficiales, como el Banco Agrario de Colombia o la plataforma digital BICO, y recomienda mantener la información personal y bancaria actualizada para recibir los giros sin inconvenientes.

¿Cómo saber si tu giro del Sisbén IV ya está disponible?

Para confirmar si tienes un pago disponible, el DPS recomienda:



Ingresar al portal oficial del Banco Agrario de Colombia o del DPS. Seleccionar el programa correspondiente. Digitar el tipo y número de documento. Consultar el estado del giro.

Mantener la información actualizada es fundamental, ya que los programas sociales realizan verificaciones periódicas para definir los listados oficiales.

Si perteneces a los grupos priorizados del Sisbén IV, febrero de 2026 puede representar un apoyo económico importante. Es clave consultar siempre los canales oficiales y evitar intermediarios para proteger tu información y el dinero recibido.

