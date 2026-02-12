Publicidad

Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026: programas de Prosperidad Social, montos y fechas

Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026: programas de Prosperidad Social, montos y fechas

El Departamento de Prosperidad Social entrega transferencias a hogares del Sisbén IV. Conoce qué programas aplican, quiénes pueden recibir el dinero y cómo consultar el estado del giro.

Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026
Pagos del Sisbén IV en febrero de 2026
Foto: Fotomontaje La Kalle, imágenes tomadas de IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Durante febrero de 2026, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) realiza la entrega de diferentes apoyos económicos a hogares registrados en el Sisbén IV. Estos programas están dirigidos a familias en situación de pobreza extrema y moderada, adultos mayores sin pensión y jóvenes que cursan estudios, con el objetivo de fortalecer los ingresos y ayudar a cubrir gastos esenciales.

Los pagos se realizan a través del Banco Agrario de Colombia, mediante consignación a cuenta bancaria o a través de la billetera digital BICO, lo que permite retirar el dinero sin hacer largas filas.

Lee también: Puntos para reclamar medicamentos Colsubsidio; conoce requisitos para hacerlo con la EPS

¿Qué programas del Sisbén IV entregan giros en febrero de 2026?

1. Renta Ciudadana:

  • Beneficiarios: Hogares clasificados en pobreza extrema y pobreza moderada según el Sisbén IV.
  • Monto: Hasta 500.000 pesos.
  • Fecha de pago: 20 de febrero de 2026.
  • Objetivo: Apoyar la estabilidad financiera de los hogares y ayudar a cubrir gastos básicos como alimentación, transporte, educación y medicamentos.
  • Recomendación: Mantener los datos del Sisbén actualizados y revisar la información bancaria para evitar inconvenientes en el giro.

2. Devolución del IVA:

  • Beneficiarios: Hogares clasificados en los subgrupos A01 a A05 y B01 a B04 del Sisbén IV, así como comunidades indígenas focalizadas.
  • Fecha de pago: 20 de febrero de 2026.
  • Objetivo: Remunerar parte del dinero pagado en productos gravados con impuesto y brindar un alivio económico a las familias.
  • Consulta: Disponible en los canales oficiales del Banco Agrario y del DPS.

3. Colombia Mayor:

  • Beneficiarios: Adultos mayores que no reciben pensión, clasificados en los grupos A, B y hasta C1 del Sisbén.
  • Fecha de pago: 27 de febrero de 2026.
  • Objetivo: Cubrir necesidades esenciales como alimentación y salud.
  • Recomendación: Verificar en línea la disponibilidad del giro antes de acudir a un punto de pago.

Puedes ver: Registraduría abre convocatoria y paga 1 millón por 10 días: cómo inscribirte en tres pasos

4. Renta Joven:

  • Beneficiarios: Jóvenes entre 14 y 28 años que cursan estudios técnicos, tecnológicos o universitarios y pertenecen a hogares vulnerables registrados en el Sisbén.
  • Condición: La entrega del incentivo está condicionada a la permanencia académica.
  • Consulta: Revisar el estado del giro en la plataforma oficial del DPS.

Según información del Departamento de Prosperidad Social (DPS), todos estos programas buscan garantizar un apoyo económico directo a los hogares más vulnerables del país, facilitando el acceso a recursos para alimentación, salud, transporte y educación.

El DPS enfatiza que los pagos se realizan únicamente a través de los canales oficiales, como el Banco Agrario de Colombia o la plataforma digital BICO, y recomienda mantener la información personal y bancaria actualizada para recibir los giros sin inconvenientes.

Publicidad

¿Cómo saber si tu giro del Sisbén IV ya está disponible?

Para confirmar si tienes un pago disponible, el DPS recomienda:

  1. Ingresar al portal oficial del Banco Agrario de Colombia o del DPS.
  2. Seleccionar el programa correspondiente.
  3. Digitar el tipo y número de documento.
  4. Consultar el estado del giro.

Mantener la información actualizada es fundamental, ya que los programas sociales realizan verificaciones periódicas para definir los listados oficiales.

Publicidad

Si perteneces a los grupos priorizados del Sisbén IV, febrero de 2026 puede representar un apoyo económico importante. Es clave consultar siempre los canales oficiales y evitar intermediarios para proteger tu información y el dinero recibido.

