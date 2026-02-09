Publicidad

Estos son los Bancos en Colombia que pagan más intereses por tus ahorros; hay más de 3

Estos son los Bancos en Colombia que pagan más intereses por tus ahorros; hay más de 3

Si buscas que tu dinero rinda más, algunos bancos en Colombia ofrecen tasas de interés por encima del promedio en cuentas de ahorro. Conoce cuáles son y qué revisar antes de elegir.

Bancos que pagan más intereses por ahorros en Colombia
Estos son los Bancos en Colombia que pagan más intereses por tus ahorros
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Ahorrar en Colombia puede darte mejores resultados si eliges bien la entidad financiera, según expertos en economía. Varios bancos en Colombia modificaron sus tasas de interés en cuentas de ahorro. Estas cuentas permiten que el dinero de los clientes genere rendimientos sin asumir riesgos elevados, convirtiéndose en una alternativa frente a otros productos financieros de menor liquidez o mayor volatilidad.

Las tasas de interés cambian según la entidad, el tipo de cuenta y las condiciones del mercado. Aunque no todos los bancos pagan lo mismo, existen opciones que sobresalen por ofrecer rendimientos superiores al promedio.

Puedes leer: Bancolombia descubre nueva estafa a clientes; el número de radicado es determinante

Bancos que ofrecen más ganancias por ahorrar

Según información del sector financiero, estas son algunas entidades que destacan por pagar mejores intereses en cuentas de ahorro:

  • Pibank: este banco ofrece una de las tasas más altas del mercado, cercana al 11 % efectivo anual, principalmente en sus productos digitales como 'bolsillos', que permiten organizar objetivos de ahorro y manejar tu dinero desde la app sin costos de apertura.
  • Nu (Nubank Colombia): sus cuentas de ahorro digitales, conocidas como 'cajitas', pagan aproximadamente 9,25 % efectivo anual, dependiendo del saldo y condiciones de uso.
  • Lulo Bank: ofrece tasas de interés entre 8 % y 9 % efectivo anual en sus cuentas de ahorro digitales o 'bolsillos', con rendimientos que varían según el producto y condiciones de permanencia del dinero.
  • Ban100: sus cuentas de ahorro digitales pagan alrededor de 9,7 % efectivo anual, especialmente para depósitos que permanecen estables durante el periodo definido por el banco.
  • Finandina: ofrece tasas aproximadas entre 8,6 % y 10 % efectivo anual, dependiendo del producto y del monto depositado en cuentas digitales de ahorro.

¿Cómo funcionan las cuentas de ahorro con intereses altos?

La ganancia que recibes se calcula con la tasa efectiva anual, que indica cuánto puede crecer tu dinero en un año, incluyendo los intereses generados. Estas tasas pueden cambiar si realizas retiros frecuentes o no cumples con los requisitos del producto.

Algunas cuentas te permiten ganar intereses desde el primer peso, mientras otras exigen mantener el dinero durante un tiempo determinado. Por eso, es clave que revises bien las condiciones antes de abrir una cuenta, según expertos.

Puedes ver: Entidades bancarias que prestan dinero si estás reportado en Datacrédito en 2026

¿Qué debes analizar antes de decidir en qué banco ahorrar tu dinero?

Antes de decidir, ten en cuenta estos puntos:

  1. Condiciones para retirar tu dinero.
  2. Saldo mínimo exigido.
  3. Posibles cobros o comisiones.
  4. Respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.

Estos aspectos influyen directamente en la ganancia real que recibes.

Por otro lado, las cuentas de ahorro con buenas tasas te permiten obtener rendimientos sin asumir riesgos altos. Si eliges bien la entidad y cumples las condiciones, tu dinero puede crecer de forma estable y segura.

