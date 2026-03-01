Martha Isabel Bolaños estaría estrenando amor; estas dos fotos en Bali lo confirmaría

La actriz y DJ de salsa Martha Isabel Bolaños volvió a convertirse en tendencia, esta vez no por un nuevo proyecto artístico, sino por unas imágenes que dejaron a sus seguidores hablando.

Tras una exitosa gira por Australia, donde se presentó en cuatro ciudades con lleno total, la artista decidió tomarse unos días de descanso en Bali, Indonesia. Fue allí donde dos fotografías publicadas en sus redes sociales desataron todo tipo de comentarios.

En la primera imagen, Martha Isabel Bolaños aparece dándose un beso con un hombre cuyo rostro decidió cubrir cuidadosamente. El detalle no pasó desapercibido: ambos están abrazados… y un elefante parece “apadrinar” la escena.

Para los presentadores de La Red, el simbolismo fue evidente. Si un elefante —animal asociado a la buena fortuna— acompaña el momento, ¿será que hay algo más que amistad?



Martha Isabel Bolaños y el misterio del “nuevo amor”

El equipo de La Red contactó a la actriz para preguntarle y ella no tardó en responder directamente si estaba estrenando romance, aunque su respuesta fue tan enigmática como romántica: “Lo que pasa en Bali se queda en Bali. Estoy disfrutando el momento sin expectativa, tal cual la película Comer, rezar y amar”.

La referencia al filme protagonizado por Julia Roberts no hizo más que alimentar la curiosidad. Bali, destino icónico para quienes buscan reconexión espiritual, yoga y nuevas experiencias, parece haber sido el escenario perfecto para esta etapa que Martha Isabel Bolaños describe como un momento para vivir el presente.

Días después, Martha Isabel Bolaños compartió una segunda fotografía junto al mismo hombre. Nuevamente, el rostro de él quedó fuera de cuadro, pero el lenguaje corporal habla por sí solo: abrazos cercanos, sonrisas y una evidente complicidad.

Martha Isabel Bolaños prefiere discreción

Aunque las imágenes parecen confirmar que hay alguien especial en su vida, Martha Isabel Bolaños fue clara en que no desea revelar más detalles. Según su respuesta, prefiere mantener la discreción y quizás proteger lo que está viviendo.

La actriz, recordada por su trayectoria en la televisión colombiana y ahora consolidada también como DJ, viajó a Bali tras culminar su gira por Australia, donde recibió una cálida acogida de la comunidad latina. De acuerdo con lo que ha compartido, permanecerá allí durante 15 días, disfrutando de actividades como yoga y descanso, siempre en compañía del misterioso galán.

Por ahora, no hay confirmación oficial de noviazgo, pero las imágenes han sido suficientes para que sus seguidores celebren que Martha Isabel Bolaños esté atravesando un momento de plenitud. Entre abrazos, paisajes exóticos y frases que invitan a vivir el presente, todo indica que la actriz está escribiendo un nuevo capítulo personal.

Y aunque ella insiste en que “lo que pasa en Bali se queda en Bali”, lo cierto es que sus fans estarán atentos a cualquier pista que confirme si este viaje marcó el inicio de una nueva historia de amor.