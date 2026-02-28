Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Por eso se casaron? Jhonny Rivera y Jenny López aclaran si van a tener un bebé

¿Por eso se casaron? Jhonny Rivera y Jenny López aclaran si van a tener un bebé

En medio de rumores sobre un posible embarazo, y a pocos días de su matrimonio, el cantante decidió romper el silencio y hablar con sinceridad sobre el tema.

Jhonny Rivera aclara si tendrá hijos con Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López
Foto: Instagram @jhonnyrivera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

En los últimos días, los rumores sobre un posible embarazo rodearon al cantante de música popular Jhonny Rivera y a su esposa, Jenny López. Las especulaciones crecieron en redes sociales tras varias preguntas de seguidores que daban por hecho que la pareja estaría esperando su primer hijo juntos.

Ante la insistencia, el propio artista decidió responder de manera directa y sin rodeos. En un espacio de conversación con su público, Rivera fue claro sobre la posibilidad de convertirse en padre nuevamente en esta etapa de su vida.

Puedes leer: El drástico cambio de Jenny López en su adolescencia; fotos con Jhonny Rivera y Yeison Jiménez

¿Jhonny Rivera y Jenny López van a ser papás?

“Miren, la verdad, por ahora no se está contemplando eso, porque primero hay que disfrutar un poquito en pareja. Nosotros llevamos poquito realmente…”, expresó el cantante, dejando claro que el matrimonio aún está en una fase inicial y que quieren vivir ese proceso con calma.

Rivera profundizó en las razones detrás de su postura y explicó que la decisión no se trata simplemente de querer o no querer hijos, sino de asumir con conciencia lo que implica la paternidad.

“Hay que disfrutar un hijo, aparte de la responsabilidad de la crianza, quita mucha privacidad y de momento pues hay que tenerla”, afirmó. Con estas palabras, el intérprete dejó ver que uno de los factores que más pesan en su análisis es el impacto que tendría un bebé en su vida personal y en su intimidad como pareja.

El cantante también añadió una reflexión sobre el contexto actual: “Lo otro que yo pienso es que hoy día criar hijo no está tan fácil”. La frase resonó entre sus seguidores, pues hace referencia a los retos económicos, sociales y emocionales que implica la crianza en la actualidad.

Para quienes no han seguido de cerca la historia, la relación entre Jhonny Rivera y Jenny López ha estado bajo constante atención mediática. Desde que oficializaron su romance y posteriormente su matrimonio, cada paso que dan genera conversación en plataformas digitales.

Puedes leer: El millonario regalo de Jhonny Rivera a su esposa, Jenny López: se fajó

Por eso, cualquier detalle es interpretado por algunos como una posible señal de embarazo.

Sin embargo, con esta declaración el artista despejó dudas y dejó claro que, aunque no descartan la idea de formar una familia en el futuro, por ahora su prioridad es consolidar su relación y disfrutar la etapa de recién casados.

La pareja no anunció planes inmediatos de paternidad, pero sí insistió en que cualquier decisión importante será comunicada por ellos mismos. Mientras tanto, continúan enfocados en sus proyectos musicales y en construir su vida juntos, paso a paso, lejos de presiones externas.

Mira también: Inesperado documento que le hizo firmar Jenny López a Jhonny Rivera antes de ir al altar

