VIDEO: ¿QUÉ PASA CON BANCOLOMBIA?
CAMBIO DE JENNY LÓPEZ
FALLAS BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Farándula  / El drástico cambio de Jenny López en su adolescencia; fotos con Jhonny Rivera y Yeison Jiménez

El drástico cambio de Jenny López en su adolescencia; fotos con Jhonny Rivera y Yeison Jiménez

Tras el matrimonio de Jenny López, comenzaron a circular fotos inéditas de su adolescencia, mostrando cómo lucía la cantante antes de alcanzar la fama junto a su esposo.

Jenny López con Jhonny Rivera
El drástico cambio de Jenny López en su adolescencia; fotos con Jhonny Rivera y Yeison Jiménez
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

El pasado 22 de febrero de 2026, se presentó la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López celebrada en la pintoresca capilla de Arabia, en Risaralda, la cual contó con casi 350 invitados, donde participaron varios colegas del cantante. Sin embargo, días después se revelaron varías imágenes de la joven cantante.

Tras aceptar, en redes sociales comenzaron aparecer imágenes de Jenny López que datan de sus inicios en la industria, cuando apenas era una adolescente y trabajaba como corista del intérprete de "El Pegao". Volvió a generar el debate sobre el tema de edad entre ella y su esposo.

Puedes leer: Jhonny Rivera habla de la ausencia de Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso en su boda

Se conoció que las fotos que circulan en plataformas digitales muestran a una Jenny López con una apariencia muy distinta a la actual. En aquel entonces, la chica bajo la mentoría de Jhonny Rivera, comenzaba a aparecer en diferentes escenarios. Al punto que muchos mencionan que se conocieron cuando ella tenía aproximadamente 16 años.

A lo largo de las imágenes se puede evidenciar como ella aparece acompañada no solo por su ahora esposo, sino también por sus padres y otros exponentes del género como el fallecido Yeison Jiménez.

¿Cómo reaccionaron las fotos a las fotos de Jenny López?

Uno de los puntos que más se discutió en redes sociales, es por el notorio cambio físico que ha tenido Jenny en los últimos años. Al punto que algunos llegaron a especular sobre supuestas cirugías estéticas, con comentarios que van desde "yo creí que ella era linda desde niña" hasta bromas como "no somos feas, simplemente no tenemos plata".

Puedes leer: Video de la boda de Jhonny Rivera causa confusión por un hombre parecido a Yeison Jiménez

De igual forma, el debate también en redes sociales avivó las críticas que hay debido a los 30 años de diferencia que hay entre ellos, Jhonny Rivera tiene 52 años y ella 22. Sin embargo, pese a eso la pareja defendió su unión como un vínculo que nació de la admiración mutua y de compartir la vida en la carretera.

Por otro lado, recordemos que la boda contó con momentos emotivos, como la presentación de Andy Rivera, quien cantó de forma sentida para su padre y su ahora madrastra durante su primer baile como pareja. Incluso la exesposa de Jhonny Rivera, Luz Mary Galeano estuvo presente entre los invitados.

Finalmente, los esposos confirmaron que el próximo 4 de marzo la pareja viajará a Europa para cumplir con compromisos laborales y, posteriormente, dar inicio a su esperada luna de miel.

Mira también: Inesperado documento que le hizo firmar Jenny López a Jhonny Rivera antes de ir al altar

