Él es el invitado a la boda de Jhonny Rivera que confundieron con Yeison Jiménez

Este domingo 22 de febrero se llevó a cabo la boda de los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López. Sin embargo, durante la celebración, apareció un hombre con un parecido físico al fallecido Yeison Jiménez, lo cual desató una ola de teorías y comentarios virales.

Todo comenzó cuando el cantante Alzate, publicó un video en sus redes sociales capturando un momento emotivo del evento. En las imágenes, mientras se realizaba un paneo por la iglesia para mostrar la emoción de los novios, sin embargo, este video captó a una persona similar al "Aventurero".

La reacción fue inmediata. Al punto que en plataformas como TikTok e Instagram, los internautas inundaron las publicaciones con preguntas: "¿Es Yeison Jiménez o estoy alucinando?", "Disculpen, creo haber visto a Yeison ahí atrás silbando y aplaudiendo" o "¿Ese es el doble de Yeison?".



La confusión escaló rápidamente debido a la contextura, los rasgos faciales e incluso el peinado del hombre en cuestión, que guardaba una similitud importante con el estilo que caracterizaba a Yeison Jiménez.

¿Quién es la persona parecida a Yeison Jiménez en la boda de Jhonny Rivera?

Tras horas de especulaciones se reveló la identidad del misterioso invitado, el cual es Joaquín Guiller, un reconocido cantante de música popular antioqueño que se abre paso con fuerza en la industria.

Este mantiene una estrecha amistad con los novios, tanto es así que asistió a la gala luciendo un elegante traje negro con camisa blanca. Por lo cual, su apariencia ese día, sumada a un estilo de cabello muy parecido al que solía llevar Yeison Jiménez.

La confusión tuvo un impacto emocional profundo entre los seguidores del género, debido a la partida de Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente en un accidente aéreo en enero de 2026. Por esta razón, ver una figura tan similar en la boda de Jhonny Rivera generó una mezcla de desconcierto.

Aunque la presencia de Joaquín Guiller y su parecido con Jiménez se robó gran parte de los titulares, la boda de Jhonny Rivera y Jenny López fue un evento lleno de romance y figuras públicas, en donde inició en una capilla en la ciudad de Pereira, para luego hacer la ceremonia de celebración.

Recordemos que la pareja, oficializó su relación en 2023 tras conocerse cuando ella era corista del artista risaraldense, los cuales pese a su diferencia de edad Jenny López comentó durante la ceremonia que fue Jhonny Rivera, quien le enseñó a cómo amar de corazón.

