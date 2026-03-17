Hermana de Karol G lanza preocupante mensaje tras video viral: “Toca alejarnos”

Verónica Giraldo, hermana mayor de la superestrella Karol G, volvió a captar la atención de publicó, después que decidió reabrir sus redes sociales después de un video viral de ella con heridas en su mano debido a un supuesto conflicto con su familia. Sin embargo, en las últimas horas, compartió una serie de reflexiones personales que alertan sobre su estabilidad mental.

Por medio de sus historias de Instagram, Verónica publicó un texto en los cuales muestra que actualmente enfrenta los momentos de tensión: “Toca alejarnos, respirar y entender que no todo lo que escuchamos merece una respuesta inmediata”. Sumado, a que afirmó que también es momento de aprovechar las oportunidades de crecer.

Puedes leer: Hermana de Karol G reaparece tras polémica con su familia: ¿hay reconciliación?



Esta declaración fue interpretada por una parte de sus seguidores como una señal de madurez y crecimiento personal. Al punto que muchos señalan que la hermana mayor de Karol G ha aprendido a ver los errores del pasado no como fracasos, sino como oportunidades fundamentales para sanar y seguir adelante con mayor fortaleza.



Sin embargo, otro sector de sus seguidores mencionan que esta "distancia" se refiere a un retiro de las redes sociales o a un nuevo distanciamiento de su núcleo familiar debido a los problemas que han ocurrido en los últimos meses.

¿Cómo inició el conflicto con la hermana de Karol G?

Recordemos que a inicios del año 2026, la empresaria hizo declaraciones contundentes que sacudieron la imagen de unidad de la familia, al punto que Verónica denunció públicamente que su expareja, Jaime Llano, supuestamente intentaba apartarla de su hija, hecho que denunció mediante sus redes sociales.

Publicidad

Puedes leer: Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

Y durante este conflicto, la influencer sorprendió al confesar que se sentía profundamente sola y que su propia familia le había "dado la espalda" en el momento que más los necesitaba, hecho que llevó a la creadora de contenido a borrar sus redes sociales y mostrar un distanciamiento de su familia debido a la falta de respaldo.

Publicidad

Luego, aparecieron unas fotos familiares que sugerían una posible reconciliación, pero el nuevo mensaje de "tomar distancia" revivió las dudas sobre lo que pueda ocurrir, mientras ella busca consolidar su espacio propio como maquilladora y empresaria, independiente de la fama de su hermana menor.

Mira también: Karol G y Luis Alfonso: lo que revela el horóscopo chino sobre su destino y fortuna