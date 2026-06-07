Registraduría definió rumbo para jurados y testigos en elecciones de este 21 de junio

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó el calendario para la segunda vuelta presidencial de Colombia.

Tras los resultados de los comicios de mayo, los ciudadanos regresarán a las urnas el 21 de junio de 2026. Una de las preguntas más frecuentes es si es posible inscribirse como jurado o actuar como testigo electoral durante esta decisiva jornada democrática.

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A continuación, te presentamos la información oficial y verídica emitida por la autoridad electoral.

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¿Puedes inscribirte como jurado de votación para el 21 de junio?

La respuesta corta para los ciudadanos en territorio nacional es no, no hay un proceso de inscripción abierta.

La norma general de la Registraduría establece que los jurados de votación son seleccionados mediante un sorteo electrónico aleatorio a partir de listas de empresas públicas, privadas e instituciones educativas.

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De manera oficial, la entidad confirmó que quienes fueron designados como jurados en la primera vuelta presidencial continuarán ejerciendo esta labor en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Los ciudadanos deben presentarse exactamente en el mismo puesto y mesa de votación asignados inicialmente.

No asistir acarrea severas sanciones económicas y disciplinarias. La única excepción a esta regla de inscripción aplica para los consulados de colombianos en el exterior, quienes abrieron convocatorias voluntarias específicas con plazos determinados por cada circunscripción para garantizar el servicio.

Jurados de votación presidenciales 2026 /Foto: AFP

¿Cómo ser testigo electoral el 21 de junio?

A diferencia de los jurados, los testigos electorales realizan una función pública transitoria de veeduría en representación de las agrupaciones políticas.

Si deseas ser testigo este 21 de junio, no puedes inscribirte de forma individual o directa ante la Registraduría.

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, el derecho de postulación pertenece exclusivamente a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron a las fórmulas presidenciales vigentes, así como a las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Para postularte, debes contactar directamente a las campañas políticas que competirán en el balotaje presidencial.

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Cada colectividad recopila la información de sus voluntarios y la ingresa en la plataforma oficial de la Registraduría.

Posteriormente, la autoridad electoral valida los datos personales y emite la credencial oficial (formulario E-15 o E-16).

Esta acreditación es el único documento legal que te permitirá ingresar a los puestos de votación para vigilar las mesas y los escrutinios.