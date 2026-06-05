Elecciones 2026: Así quedó el tarjetón para segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

Si estás listo para ejercer tu derecho al voto, es fundamental que conozcas las herramientas que tendrás en tus manos.

A pocas semanas de la jornada decisiva, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha revelado oficialmente la tarjeta electoral que recibirás en tu puesto de votación el próximo 21 de junio.

Puedes leer: Candidatos recuperaron votos tras el escrutinio: uno de ellos sumó más del triple



Tras los resultados de la primera etapa, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se miden en esta contienda final para determinar quién asumirá el mando del país para el periodo 2026-2030.



El diseño del tarjetón ha cambiado drásticamente comparado con la primera elección, donde encontrabas más de diez aspirantes.

¿Cómo están ubicados los candidatos en el tarjetón de la segunda vuelta?

En la tarjeta electoral, encontrarás los recuadros distribuidos de la siguiente manera:

Costado izquierdo: En este espacio se ubica la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

En este espacio se ubica la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué. Zona central : Aquí aparece la candidatura de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

: Aquí aparece la candidatura de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Costado derecho: Este lugar ha sido asignado para la opción del voto en blanco, disponible para quienes deseen optar por esta alternativa.

📲📰Conozca la tarjeta electoral de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.



✔️ El orden de las dos fórmulas en la tarjeta electoral será el mismo definido en el sorteo de la primera vuelta, según el artículo 6 de la Ley 163 de 1994.



✔️ Los votantes deberán… pic.twitter.com/yBdy1ci148 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 5, 2026

Cada uno de los recuadros de los candidatos incluye información detallada para que no haya confusiones: verás su fotografía, sus nombres, el de su respectiva fórmula vicepresidencial y el logo del partido o movimiento político que representan.

Publicidad

Puedes leer:¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente y cómo funciona en Colombia?

Es importante destacar que, aunque el tarjetón es más sencillo ahora, la posición física de los candidatos en sus respectivos renglones se deriva del proceso aleatorio inicial donde Cepeda quedó en la primera línea y De la Espriella en la segunda, manteniendo esa lógica en los espacios mencionados.

Publicidad

Para que no te pierdas el domingo de elecciones, debes saber que la ubicación de las fórmulas presidenciales ya está definida y responde al sorteo realizado previamente por la entidad el pasado 25 de marzo.

Según la información oficial, el orden se mantiene igual al de la primera vuelta, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 163 de 1994.

¿Cuándo son las votaciones de la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Agenda bien la fecha para que puedas participar sin contratiempos. La cita oficial en las urnas es el próximo domingo 21 de junio de 2026, día que coincide con el tercer fin de semana del mes.

Como es habitual en las jornadas electorales del país, los puestos de votación estarán abiertos en un horario continuo desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m..

Publicidad

Una vez cierren las urnas, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos durante el proceso de preconteo será proclamado ganador de la contienda.

El elegido asumirá sus funciones como mandatario de los colombianos para el cuatrienio 2026-2030, con una fecha de posesión programada para el viernes 7 de agosto, momento en el que finalizará oficialmente el periodo de Gustavo Petro.