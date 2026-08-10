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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Una luz de esperanza: rescatan a bebé y a su mamita entre los escombros tras el terremoto

Una luz de esperanza: rescatan a bebé y a su mamita entre los escombros tras el terremoto

Un bebé de tres meses y su mamá fueron rescatados entre los escombros en Cali tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia.

Bebé de tres meses fue rescatado junto a su mamá entre los escombros en Cali
Un bebé de tres meses fue rescatado junto a su mamá entre los escombros en Cali tras el fuerte terremoto que sacudió al país.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un bebé de apenas tres meses de nacido fue rescatado junto a su mamá después de quedar atrapados entre los escombros en Cali, tras el fuerte terremoto que sacudió diferentes regiones de Colombia durante la mañana de este lunes.

El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y que muestran las labores realizadas por rescatistas, vecinos y voluntarios para encontrar a las personas que permanecían atrapadas luego del movimiento telúrico.

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Entre las escenas que más llamaron la atención aparece precisamente la de una mujer localizada entre los restos de una estructura.

Mientras las personas que se encontraban en el lugar intentaban ayudarla, los equipos de rescate avanzaban cuidadosamente para poder sacarla del sitio.

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Poco después se produjo uno de los momentos más llamativos de la jornada: el bebé de tres meses fue encontrado entre los escombros y entregado a las personas encargadas de atenderlo.

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Las imágenes muestran cómo el pequeño es sacado del lugar y posteriormente puesto en manos de quienes se encontraban apoyando las labores de rescate.

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Así fue el rescate del bebé entre los escombros

En uno de los videos se observa a varias personas concentradas alrededor de la zona afectada mientras intentan remover los restos de la estructura.

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La búsqueda se realizó con especial cuidado debido a que la mujer permanecía atrapada y era necesario seguir las indicaciones de los rescatistas para conseguir sacarla de los escombros.

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En medio de las labores apareció el bebé, quien fue retirado del lugar y entregado inmediatamente a los encargados para recibir la atención correspondiente.

La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido a la particularidad del rescate y a la corta edad del pequeño.

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El hecho ocurrió en medio de una jornada marcada por múltiples reportes de estructuras afectadas en Cali después del terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana.

Vecinos y voluntarios también tuvieron un papel importante en las primeras labores de búsqueda. Algunos ciudadanos utilizaron sus propias manos y herramientas disponibles para remover materiales mientras esperaban o acompañaban el trabajo de los organismos de socorro.

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La escena del bebé siendo sacado de los escombros se convirtió así en una de las imágenes más comentadas de la emergencia.

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Vecinos y rescatistas se unieron para buscar sobrevivientes

La situación provocada por el terremoto llevó a que diferentes comunidades de Cali se organizaran para apoyar las labores de búsqueda.

En varios sectores afectados, los ciudadanos permanecieron atentos a posibles señales de personas atrapadas y colaboraron con los equipos que llegaron para revisar las estructuras.

En el caso de la mujer y su bebé, las imágenes permiten observar cómo varias personas permanecieron alrededor de los escombros mientras avanzaba el rescate.

El objetivo era retirar los materiales de manera cuidadosa para evitar que la estructura pudiera generar nuevos riesgos y, al mismo tiempo, conseguir sacar a quienes permanecían atrapados.

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El rescate del pequeño ocurrió mientras continuaban las labores de atención en diferentes puntos de la ciudad.

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