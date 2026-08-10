“Ella ya pagó”: Yina Calderón se quiebra y hace petición al presidente por Epa Colombia

Yina Calderón volvió a ser noticia después de revelar cómo se encuentra tras el traslado de Epa Colombia a un centro penitenciario en Ibagué. La influencer aseguró que la situación de su amiga la afectó profundamente y habló sobre su estado emocional.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada el viernes 7 de agosto desde la Estación de Carabineros de Bogotá hacia su nuevo lugar de reclusión. La decisión generó distintas reacciones, entre ellas la de Yina Calderón.

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A través de sus redes sociales, la influencer contó que la noticia la golpeó emocionalmente. Incluso reconoció que tuvo una recaída en el consumo de bebidas alcohólicas, algo que, según explicó, ya había logrado superar.



"La verdad estoy muy mal. Estoy muy mal por ir Epa Colombia. Yo nunca pensé que tuviera tanto cariño hacia alguien... O sea, llevo días tomando. Es la verdad", expresó durante uno de los videos que compartió con sus seguidores.

¿Qué le pidió Yina Calderón al presidente Abelardo De La Espriella?

La influencer decidió hacer un llamado público al presidente Abelardo De La Espriella para pedirle ayuda con la situación que atraviesa Epa Colombia. Yina aprovechó sus redes sociales para dirigirse directamente al mandatario y solicitarle que revise el caso.

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"Le voy a pedir al actual presidente que me ayude con Epa a que salga, sí, señor. Ella ya pago", manifestó la DJ en medio de la preocupación que expresó por su amiga y por las condiciones de su nueva reclusión.

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La influencer también insistió en que su preocupación no está relacionada con una necesidad de generar polémica. Según explicó, tiene proyectos importantes con canales de televisión, pero en este momento su prioridad es conocer qué ocurrirá con Epa Colombia.

Yina compartió varios mensajes dirigidos a su amiga desde que se conoció el traslado. En uno de ellos dejó ver nuevamente el cariño que siente por Daneidy y que espera volver a verla en libertad próximamente: "Confío en Dios que pronto estarás libre. Desde la distancia te envío un profundo abrazo" aseguró.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia a Ibagué?

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena relacionada con hechos ocurridos en una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019. Según la información suministrada, su traslado al Tolima se produjo después de terminar el mandato de Gustavo Petro.

Barrera Rojas permanecía en la Estación de Carabineros desde finales de 2025. Su permanencia en ese lugar terminó el 7 de agosto, cuando fue llevada hacia su nuevo sitio de reclusión en Ibagué, departamento del Tolima.

El cambio generó una reacción inmediata de Yina Calderón, quien expresó su desconcierto frente a la situación y cuestionó las razones por las que su amiga debía enfrentar este nuevo traslado: "¿por qué, Dios? ¿Qué fue eso tan cruel que hizo Epa Colombia?", preguntó Yina en una de las publicaciones que realizó.

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La situación también generó pronunciamientos de la familia de Epa Colombia. Su madre se refirió al traslado y calificó lo ocurrido como un acto de maldad, aumentando las reacciones alrededor del caso de la empresaria.

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