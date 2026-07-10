Karol Samantha revela detalles sobre la situación de Epa Colombia: “Sentimos el vacío”

En un contexto marcado por la nostalgia y la ausencia física, Karol Samantha, pareja de la empresaria e influencer Epa Colombia, compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores en redes sociales.

La publicación se dio con motivo del cumpleaños número 30 de la creadora de contenido, quien actualmente cumple una condena judicial y permanece privada de la libertad.

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El pasado 9 de julio, fecha en la que Epa Colombia llegó a las tres décadas de vida, Karol Samantha recurrió a sus redes sociales para expresar el sentimiento que atraviesa su familia ante la imposibilidad de celebrar esta fecha juntas.



A través de una dedicatoria cargada de emotividad escribió: "No ha sido nuestra voluntad, ha sido la de Dios y aunque fue un día lleno de nostalgia, sé que vendrán tiempos mejores. Bendecidos 30, mamamor".

Más allá de la felicitación de cumpleaños, la pareja de Epa Colombia aprovechó el momento para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los familiares de las personas privadas de la libertad.

¿Cuál fue el segundo mensaje de la pareja de Epa Colombia por su cumpleaños?

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En un segundo mensaje, publicado a través de las cuentas oficiales de la influencer, actualmente administradas por Karol Samantha, la también empresaria habló del papel que asumen quienes permanecen fuera mientras sus seres queridos cumplen una condena.

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"Se habla muy poco de quienes esperamos afuera. De quienes aprendemos a sonreír mientras el corazón llora, de quienes criamos hijos, trabajamos, seguimos adelante y, aun así, sentimos el vacío de la persona que amamos", expresó Karol, dejando en evidencia la carga emocional y las responsabilidades que asumió durante este tiempo.

Actualmente, Karol Samantha está al frente de la empresa de productos capilares de Epa Colombia y también se encarga del cuidado de la hija que ambas tienen en común.

La situación jurídica de Epa Colombia se remonta a los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta de 2019, por los que fue condenada a cinco años y dos meses de prisión. En la actualidad, cumple su sentencia en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

El pronunciamiento de Karol Samantha se conoce en medio de las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre las condiciones de reclusión de la influencer. Entre ellas se mencionan un supuesto aislamiento preventivo, dificultades para comunicarse con sus allegados e incluso rumores sobre un presunto embarazo, versión que fue desmentida por su amiga cercana, Yina Calderón.