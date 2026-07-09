Yina Calderón rompe silencio sobre Epa Colombia y su estado; ¿si está embarazada?

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez no se trata de sus famosas keratinas, sino de una serie de noticias que han generado mucha confusión y preocupación entre sus seguidores.

Para aclarar el panorama, Yina Calderón decidió salir al paso y contar lo que realmente está sucediendo.

Desde hace poco, empezó a circular con mucha fuerza el rumor de que Epa Colombia podría estar esperando un segundo hijo.



Todo comenzó cuando una locutora aseguró en una transmisión que la empresaria estaría en estado de gestación, a pesar de encontrarse cumpliendo su condena en la Escuela de Carabineros de Bogotá.



Como te imaginarás, la noticia voló por todas partes, pero Yina Calderón no tardó en reaccionar de forma contundente.

¿Por qué dicen que Epa Colombia está embarazada?

El rumor del embarazo tomó vuelo rápidamente debido a las afirmaciones en medios radiales, pero Yina Calderón lo ha negado rotundamente.

En un video publicado en sus redes, Yina calificó estas versiones como "mentiras" y hasta "ridículas".

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Su argumento es claro: recuerda que Epa ya tiene una hija con su pareja, Karol Samantha, y que ese proceso se realizó mediante inseminación artificial, lo cual sigue un protocolo médico muy específico que no coincide con los rumores actuales.

Según Calderón, estas noticias falsas solo buscan distraer la atención de lo que realmente está pasando con el caso legal de Daneidy.

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Sin embargo, lo que más ha encendido las alarmas no es el tema del embarazo, sino el estado actual de la 'influenciadora' en prisión.

Yina Calderón ha hecho un llamado público pidiendo ayuda, calificando la situación como "inhumana". Según su relato, ni los familiares de Daneidy ni su equipo de defensa han tenido noticias de ella en los últimos días.

¿Cuál es la situación legal de Epa Colombia en 2026?

Para entender por qué esto es tan grave, debes recordar que Daneidy Barrera está cumpliendo una condena de cinco años y tres meses de prisión.

Esta sentencia se le impuso por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, hechos relacionados con las protestas de 2019.

Aunque inicialmente estuvo en la cárcel El Buen Pastor, luego fue trasladada a la Escuela de Carabineros, donde permanece actualmente.

La preocupación de Yina radica en que, supuestamente, a la abogada de Epa Colombia no se le ha permitido el ingreso para ver a su cliente.

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“No sabemos nada de ella y no le quieren dejar ver a su abogada. Necesitamos ayuda”, escribió Calderón en su Instagram, aprovechando incluso la atención del Mundial de 2026 para que su mensaje tuviera más alcance

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias y las entidades oficiales no han emitido un pronunciamiento que confirme o desmienta estas denuncias de Yina Calderón.

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Mientras tanto, la incertidumbre crece entre sus seguidores, algunos de los cuales han replicado el mensaje de urgencia, mientras otros prefieren esperar una versión oficial de los hechos.

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