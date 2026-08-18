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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Alina Lozano se rapa completamente y desata especulaciones de fans: ¿Está enferma?

Alina Lozano se rapa completamente y desata especulaciones de fans: ¿Está enferma?

Tras más de 30 años de trayectoria en la televisión colombiana, la recordada Nidia Pacheco de ‘Pedro, el escamoso’ tomó una decisión importante para su vida.

¿Por qué se rapó Alina Lozano? La actriz rompe el silencio tras su impactante cambio de imagen
¿Por qué se rapó Alina Lozano? La actriz rompe el silencio tras su impactante cambio de imagen
Foto: Redes de Alina Lozano
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Si eres seguidor de la televisión colombiana, seguramente conoces la trayectoria de Alina Lozano. Recientemente, la actriz se convirtió en tendencia y no precisamente por un nuevo personaje, sino por una decisión personal que dejó a muchos con la boca abierta: decidió raparse el cabello por completo.

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Esta transformación llega en un momento mediático importante para ella, poco después de confirmarse su ruptura con el joven actor Jim Velásquez.
Puedes leer: ¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez? Esto fue lo que dijo la actriz sobre su relación

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A través de sus redes sociales, Alina compartió imágenes de su nueva apariencia, lo que desató una ola de comentarios inmediatos.

Como era de esperarse, la opinión de sus seguidores se dividió drásticamente; mientras unos aplaudieron su valentía por cambiar de imagen, otros no tardaron en cuestionar su decisión estética.

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¿Por qué se rapó Alina Lozano?

Si te preguntas qué llevó a una de las actrices más queridas del país a tomar esta decisión, la respuesta es más sencilla de lo que parece: era un deseo personal guardado por años.

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Alina explicó en un video de Instagram que siempre había soñado con lucir así porque, simplemente, le encanta cómo se ve.

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Sin embargo, hay un trasfondo profesional que tú debes conocer para entender su cambio.

Durante sus más de tres décadas de carrera, participando en producciones como ‘Pedro, el escamoso’, ‘El último matrimonio feliz’ y ‘Pa’ quererte’, Alina sintió que no tenía plena libertad sobre su cuerpo.

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Según sus propias palabras, las exigencias de continuidad de sus personajes la hacían sentir que "nunca se sintió muy dueña de sí", ya que su cabello y su imagen eran herramientas de trabajo supeditadas a los guiones y las productoras.

Ahora que tiene la autonomía total sobre su imagen, decidió que era el momento de darse "la continuidad" que ella misma elija, sin depender de las necesidades de un tercero.

Para ella, este acto representa un ejercicio de libertad personal y una forma de sentirse plena y cómoda consigo misma.

¿Tiene Alina Lozano alguna enfermedad?

Debido a lo radical del cambio, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre su estado de salud, llegando a preguntarle directamente si padecía alguna enfermedad que la obligara a deshacerse de su melena.

Ante la preocupación y las críticas, la bogotana fue tajante al aclarar que no tiene ningún problema de salud.
Puedes leer: Papás de Jim Velásquez reclaman que Alina Lozano les prometió una finca antes de separación

Alina cuestionó el hecho de que la sociedad asocie automáticamente un cambio estético extremo, como el hecho de ser una mujer rapada, con una patología física o un problema de salud mental.

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La actriz dejó claro que se encuentra en un excelente estado y que su elección es meramente estética. A pesar de los señalamientos, ella asegura sentirse satisfecha y feliz con su nuevo look, ignorando los comentarios negativos que sugieren motivos ocultos detrás de su transformación.

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