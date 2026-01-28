Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Se acabó el amor? Jim Velásquez provoca llanto en Alina Lozano y genera dudas en su relación

¿Se acabó el amor? Jim Velásquez provoca llanto en Alina Lozano y genera dudas en su relación

La participación de la pareja en un reciente reality conmovió a las redes sociales por las lágrimas de la actriz, provocadas por Jim Velásquez.

Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Una de las parejas más polémicas pero más estables en la actualidad en los últimos años, es la de Jim Velásquez con Alina Lozano. Al punto que ya decidieron ir al altar, pese a esto, muchos de sus seguidores se encuentran dudando de su amor, pese a que estos mencionan que siguen enamorados.

Tanto es así que la pareja decidió participar en un reality de México juntos como pareja, en el cual durante varios días, tenían que superar varias pruebas impuestas por la producción, esto para probar que si estaban realmente enamorados uno del otro. Sin embargo, estos sufrieron una fuerte pelea en directo.

Puedes leer: ¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez? Esto fue lo que dijo la actriz sobre su relación

Se conoció que en una actividad grupal, en donde Jim Velásquez le preguntó a la actriz, Maribel Guardia, quien es una de sus compañeras, que le diera consejos para que su esposa tuviera ese cuerpo tonificado. Situación que generó mucha inconformidad por parte de Alina Lozano.

De igual forma, se conoció que la mujer se sintió muy mal por lo mencionado, tanto es así que decidió marcharse a llorar desconsolada por las palabras de su pareja, por lo cual, ésta respondió y explicó que esas palabras la hicieron sentir: "no amada".

¿Alina Lozano y Jim Velásquez se separaron?

Después de este enfrentamiento, la actriz también le dijo a su pareja: "Me heriste muchísimo. Me sentí descalificada, me sentí no amada.", le dijo Alina a Jim mientras que lloraba, así mismo, le pidió estar sola, pero él siguió pidiendo perdón por lo ocurrido, pero solo esto provocaba más sus lágrimas.

Puedes leer: Alina Lozano protagoniza escándalo en tienda de arepas de Chía con una empleada

"Esto de los chistes se está saliendo de control, entonces hablemos de qué hacemos, pero discúlpame. Tú sabes que tú eres hermosa, que a mí me encantas así y, si quisiera estar con una mujer con otro cuerpo, estaría", mencionó Jim.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, debido a que este clip se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios apoyaron a Alina Lozano, donde afirmaron que este tipo de comentarios pueden llegar a herir los sentimientos de la actriz, mientras que otros afirman que esta “relación actuada” se está saliendo de control.

Situaciones como estas están ayudando a que los usuarios consideren que sí se trataría de algo actuado, que según mencionó el influencer en su momento, "es su fuente de ingresos". Pese a esto, ninguno de los actores reveló información sobre el estado de su relación.

Mira también: Karol G y Feid terminaron su relación tras tres años de noviazgo

