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La Kalle  / Jim Velásquez

Jim Velásquez

Jim Velásquez / Creador de contenidos

Fotografía de la actriz Alina Lozano en el contexto de su video donde rompe en llanto
Farándula

Alina Lozano rompe en llanto y dice “no lo superó” en video: ¿mensaje para Jim Vásquez?

Alina Lozano respondió a los comentarios sobre la orientación de su expareja, Jim Velásquez
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Alina Lozano sorprendió con su confesión de separación
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Alina Lozano y Jim Velásquez
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Alina Lozano y Jim Velásquez
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Video: Alina Lozano fue orinada por un león frente a Jim Velásquez; no pudo hacer nada
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Alina Lozano le dio tremendo regalo a los padres de Jim Velásquez
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Alina Lozano impacta con un asombroso regalo a los padres de Jim Velásquez

Después de un tiempo la pareja Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven a ser pareja
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Revelan reconciliación: esta fue la sorpresa de Jim Velásquez a su esposa Alina Lozano

La verdad detrás de la ruptura de Alina Lozano y Jim Velázquez, esto fue lo que dijeron
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