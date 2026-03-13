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Duro relato del padre de la joven atropellada por TransMilenio :“Estaba muy grave”

Padre de la estudiante universitaria que falleció tras ser atropellada por un bus de TransMilenio relató cómo recibió la noticia y los angustiosos momentos que vivió la familia.

Padre de Jhoana Agreda relata el momento que vivió al enterarse del accidente de su hija en TransMilenio
Jhoana Agreda, joven que falleció en accidente de TransMilenio
Foto: Universidad Externado de Colombia
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

El fallecimiento de una joven universitaria en el centro de Bogotá sigue generando conmoción. Su familia ahora enfrenta el dolor de una tragedia inesperada y busca entender lo ocurrido luego de que la estudiante fuera arrollada por un bus del sistema de transporte masivo TransMilenio.

La víctima fue identificada como Jhoana Katerine Agreda Jamioy, una estudiante de 21 años que cursaba sexto semestre de Antropología en la Universidad Externado de Colombia. El accidente ocurrió el pasado 10 de marzo en inmediaciones de la estación Las Aguas, en pleno centro de la capital.

Según la información preliminar, la joven habría intentado ingresar de manera irregular a la estación cuando fue atropellada por un articulado del sistema. Tras el impacto, recibió atención de emergencia y fue trasladada a un centro médico, donde médicos intentaron salvarle la vida.

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Relato del padre de Jhoana Agreda tras su fallecimiento en accidente con TransMilenio

En medio del dolor por lo ocurrido, el padre de la joven, Andrés Agreda, contó para Blu Radio cómo se enteró del accidente y los momentos de incertidumbre que vivieron como familia. Según relató, una llamada alertó a él y a su esposa sobre la situación de su hija.

“De inmediato con mi esposa fuimos hasta la clínica, eso fue tipo 12 de la noche”, recordó el hombre al explicar que acudieron rápidamente al hospital tras conocer lo sucedido.

Una vez en el centro médico, los médicos les explicaron la gravedad de las lesiones. Aunque los especialistas hicieron esfuerzos por estabilizarla, el panorama era muy complicado desde el principio.

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“Prácticamente me dijeron que estaba grave”, contó el padre, al recordar que varios especialistas intentaron atenderla y evaluar su estado.

El hombre también explicó que el accidente le causó heridas severas a su hija. Entre las lesiones más graves estaban fracturas en la pierna y en la cadera, lo que reflejaba la magnitud del impacto.

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Jhoana Katerine Agreda Jamioy perdió la vida en un accidente de Transmilenio
Fallece estudiante de Universidad Externado arrollada por un TransMilenio en Bogotá
Foto: imagen de la Alcaldía de Bogotá

A pesar de la gravedad de la situación, la familia mantenía la esperanza de que la Jhoana Agreda lograra recuperarse. Sin embargo, minutos después de recibir atención médica, el personal de salud les confirmó que no había resistido a las heridas.

La noticia dejó devastados a sus familiares, que ahora esperan los trámites correspondientes para poder despedirse de ella.

Puedes leer: Giro en caso de Tatiana Hernández en Cartagena, ¿por qué volvieron a buscarla en el mar?

El deceso de la Jhoana Agreda también generó profundo pesar en la comunidad académica. Desde la Universidad Externado de Colombia confirmaron que era estudiante del programa de Antropología y destacaron su compromiso académico.

Además, pertenecía al pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo, lo que hace que su caso tenga un impacto aún mayor entre comunidades estudiantiles e indígenas.

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La joven también hacía parte del programa distrital Atenea, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes con talento académico y recursos limitados.

Mira también: Aparece video de segundos previos al accidente en la carrera 68 en Bogotá

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