Niño sorprendió a su madre con una serenata pese a que ella no puede caminar

Por medio de las redes sociales, se conoció el caso de un pequeño niño, ahora apodado el "Caballerito de Apodaca", tras protagonizar un video donde su única prioridad era llevarle un poco de alegría a su mamá a través de la música, pese a las condiciones en las que vive tanto él como su mamá.

Los hechos ocurrieron en la plaza principal de Apodaca, Nuevo León, México. Todo comenzó cuando un grupo de músicos, que se encontraba realizando serenatas en el sector, fue abordado por el menor. Y el menor se acerca para pedirles el favor si pueden tocar algunas canciones para su mamá.

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La espontaneidad del pequeño captó de inmediato la atención de los presentes y, posteriormente, de miles de usuarios en plataformas digitales. En especial por el creador de contenido Manuel Alejo, quien en su TikTok compartió el emotivo momento y logró tener muchas reproducciones.



Uno de los puntos más emotivos del video sucede cuando los integrantes del grupo musical, tras escuchar la petición del niño, le sugieren que llame a su mamá para que ella se acerque a donde ellos están. Sin embargo, la respuesta del menor dejó a todos sin palabras: “Es que no se puede mover”.

¿Cómo fue la serenata para la madre que no puede caminar?

Una vez los músicos conocieron está explicación no dudaron ni un segundo y decidieron acompañar al niño hasta el lugar exacto donde se encontraba su madre para cumplir su deseo.

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Al llegar al sitio, los artistas saludaron a la mujer y le explicaron que la serenata era un regalo de su hijo como muestra de su gran cariño. Al preguntarle qué canción deseaba escuchar, ella eligió el éxito “Pongámonos de acuerdo”, del reconocido intérprete de música Julión Álvarez.

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Mientras los músicos interpretaban el tema, el niño permaneció a su lado, observando con atención y orgullo el momento que había organizado para ella. Sin embargo, una vez acabaron de tocar, el niño aprovechó para pedir un Para cerrar con un tema de Peso Pluma, lo que provocó risas y sonrisas entre los testigos de la escena.

Gracias a la viralización del video, un usuario en redes sociales, aseguró conocer a la familia, comentó que el niño y su madre son rostros conocidos en la zona, ya que venden productos diariamente en la plaza principal de Apodaca. "Él siempre cuida a su mami", destacó el comentario.

Ante esto, se conoció que los internautas elogiaron la educación y los valores del niño como la humildad de los músicos por acceder a realizar este gesto desinteresado. Al punto que aparecieron comentarios como "la inocencia de un niño es lo más hermoso" y "es un caballerito", entre otros más.