Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A JUAN FELIPE EN PEREIRA
TERREMOTO EN INDONESIA
ANGEÓLOGA ANUNCIA PANDEMIA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / "Como es arriba es abajo": Inquietante razón de los sismos según el Profesor Salomón

"Como es arriba es abajo": Inquietante razón de los sismos según el Profesor Salomón

El Profesor Salomón revela cómo la alineación de seis planetas y otros fenómenos espaciales están "sacudiendo" energéticamente a nuestro planeta en este ciclo de transformación.

El fenómeno de los 6 planetas y su impacto directo en los terremotos de la Tierra.
El fenómeno de los 6 planetas y su impacto directo en los terremotos de la Tierra.
Foto: La Kalle y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

¿Te has preguntado alguna vez si lo que pasa en el cielo tiene que ver con lo que pisas? Según el Profesor Salomón, la respuesta es un rotundo sí.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

En una reciente entrevista, el experto explicó que el mundo atraviesa el llamado "Año Ombligo", un periodo de transición que comenzó hace tiempo y que se extenderá hasta el 2030.

Últimas noticias

Ilustración conceptual del horóscopo semanal del 10 al 16 de agosto con una bola de cristal cósmica dorada y constelaciones de los signos del zodiaco.
Horóscopo

Cierra ciclos antes de que sea tarde: advertencias del horóscopo (10 al 16 de agosto)

Lluvia de estrellas Perseidas 2026: signos afectados y fechas en Colombia
Horóscopo

Lluvia de estrellas 2026: Cuatro signos que se verán afectados en el dinero

Puedes leer: Obispo que habría predicho temblor en Colombia reaparece y lanza una advertencia: “Vienen otros”

Este 2026 es el núcleo de esa carga energética, donde convergen las fuerzas del pasado con la transformación futura.

¿Qué es el Año Ombligo según el Profesor Salomón?

El término "Año Ombligo" se refiere al punto central de una transformación planetaria que culminará en 2030. Salomón aclara que no estamos ante el fin del mundo, sino ante una renovación necesaria para adaptarnos a la Era de Acuario.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Esta nueva era se caracteriza por el avance tecnológico, la inteligencia artificial y un cambio en la conciencia colectiva. El "estremecimiento" que percibimos en la Tierra es la manifestación física de este ajuste espiritual y cósmico.

Te puede interesar

Laura de León destapa si se separó de Salomón Bustamante; se acabaron los rumores
Farándula

Laura de León pone fin a rumores de separación con Salomón Bustamante; saca prueba

Profesor Salomón en El Klub
Farándula

Profesor Salomón revela el futuro de El Klub de La Kalle; lo que se viene

Publicidad

¿Por qué hay tantos temblores en el 2026?

La explicación reside en la Ley de Correspondencia: "Como es arriba es abajo". El Profesor vincula directamente los fenómenos cósmicos con los eventos físicos en nuestro suelo.

Por ejemplo, la reciente alineación de seis planetas (incluyendo a Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno) y la lluvia de estrellas de las Perseidas generan un campo energético masivo.

Publicidad

Estas Perseidas, que son partículas y meteoritos chocando en el cosmos, producen "remesones" en el universo que se reflejan aquí abajo como sismos y terremotos.

Los sismos, como el de magnitud 7.4 registrado recientemente en Colombia, son el resultado de la Tierra intentando adaptarse a estas nuevas energías.

Puedes leer: ¿Energías bajas en casa? Truco del Profesor Salomón para protegerte tras terremoto

Salomón insiste en que estos fenómenos no deben causar pánico, sino ser vistos como oportunidades para corregir y mejorar etapas de la vida, ya que los planetas retrógrados —como Mercurio— son momentos para el reajuste interno y no para el miedo.

En este proceso hacia el 2030, el planeta seguirá experimentando ajustes en su estructura. La agitación en el clima y en la tierra es, en palabras del experto, el mundo "estremeciéndose para dar los cambios que necesitamos".

Puedes ver también: Profesor Salomón revela que el terremoto en Colombia despertó entidades

Publicidad

Relacionados

Profesor Salomón

Horóscopo