"Como es arriba es abajo": Inquietante razón de los sismos según el Profesor Salomón

¿Te has preguntado alguna vez si lo que pasa en el cielo tiene que ver con lo que pisas? Según el Profesor Salomón, la respuesta es un rotundo sí.

En una reciente entrevista, el experto explicó que el mundo atraviesa el llamado "Año Ombligo", un periodo de transición que comenzó hace tiempo y que se extenderá hasta el 2030.

Puedes leer: Obispo que habría predicho temblor en Colombia reaparece y lanza una advertencia: “Vienen otros”



Este 2026 es el núcleo de esa carga energética, donde convergen las fuerzas del pasado con la transformación futura.

¿Qué es el Año Ombligo según el Profesor Salomón?

El término "Año Ombligo" se refiere al punto central de una transformación planetaria que culminará en 2030. Salomón aclara que no estamos ante el fin del mundo, sino ante una renovación necesaria para adaptarnos a la Era de Acuario.

Esta nueva era se caracteriza por el avance tecnológico, la inteligencia artificial y un cambio en la conciencia colectiva. El "estremecimiento" que percibimos en la Tierra es la manifestación física de este ajuste espiritual y cósmico.

Publicidad

¿Por qué hay tantos temblores en el 2026?

La explicación reside en la Ley de Correspondencia: "Como es arriba es abajo". El Profesor vincula directamente los fenómenos cósmicos con los eventos físicos en nuestro suelo.

Por ejemplo, la reciente alineación de seis planetas (incluyendo a Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno) y la lluvia de estrellas de las Perseidas generan un campo energético masivo.

Publicidad

Estas Perseidas, que son partículas y meteoritos chocando en el cosmos, producen "remesones" en el universo que se reflejan aquí abajo como sismos y terremotos.

Los sismos, como el de magnitud 7.4 registrado recientemente en Colombia, son el resultado de la Tierra intentando adaptarse a estas nuevas energías.

Puedes leer: ¿Energías bajas en casa? Truco del Profesor Salomón para protegerte tras terremoto

Salomón insiste en que estos fenómenos no deben causar pánico, sino ser vistos como oportunidades para corregir y mejorar etapas de la vida, ya que los planetas retrógrados —como Mercurio— son momentos para el reajuste interno y no para el miedo.

En este proceso hacia el 2030, el planeta seguirá experimentando ajustes en su estructura. La agitación en el clima y en la tierra es, en palabras del experto, el mundo "estremeciéndose para dar los cambios que necesitamos".

Puedes ver también: Profesor Salomón revela que el terremoto en Colombia despertó entidades