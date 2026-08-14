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"Apocalíptico" cielo rojo cubre municipio colombiano tras el terremoto; quedó en video

Un apocalíptico cielo rojo sorprendió a los habitantes días después del terremoto en Colombia. ¿Tiene alguna relación con el sismo? Esto se sabe.

Postal de cielo rojo en Galeras, Sucre, días después del terremoto en Colombia.
Postal del cielo rojo que sorprendió a los habitantes de Galeras, Sucre, días después del terremoto en Colombia.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Un intenso cielo rojo sorprendió a los habitantes de Galeras, Sucre, varios días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Las imágenes del fenómeno rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron preguntas entre quienes encontraron una coincidencia llamativa entre ambos acontecimientos.

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El cielo adquirió una tonalidad rojiza que hizo que algunos usuarios lo relacionaran con el terremoto ocurrido días antes. La escena, por su apariencia poco habitual y el contexto reciente de los movimientos sísmicos, provocó todo tipo de especulaciones.

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Sin embargo, el fenómeno tiene una explicación atmosférica y no está relacionado con el terremoto.

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La información sobre el cielo rojizo en Galeras fue reportada por RT en Español, mientras que las explicaciones sobre este tipo de coloración apuntan a un fenómeno óptico asociado con la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera.

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¿Por qué el cielo se puso rojo en Galeras?

El color rojizo que puede observarse en el cielo, especialmente durante las horas cercanas al amanecer o al atardecer, está relacionado con la dispersión de la luz solar en la atmósfera.

Cuando el Sol se encuentra cerca del horizonte, sus rayos deben recorrer una mayor distancia a través de la atmósfera antes de llegar hasta los ojos de las personas. Durante ese recorrido, las diferentes longitudes de onda de la luz se dispersan de manera distinta.

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Los tonos azules y violetas se dispersan con mayor facilidad, mientras que los colores rojizos y anaranjados pueden predominar en determinadas condiciones. Por eso, el cielo puede adquirir tonalidades mucho más intensas de lo habitual.

La presencia de partículas suspendidas en el aire también puede influir en la apariencia final del cielo. Polvo, aerosoles, humo, gotas de agua y otros elementos pueden modificar la manera en que la luz se dispersa y generar colores más intensos.

Venezuela también tuvo un cielo rojo tras un terremoto

La coincidencia no ocurrió únicamente en Colombia.

En Venezuela también se registró un cielo rojizo después de los terremotos que afectaron al país a finales de junio. Las imágenes tomadas en Caracas y otras zonas circularon ampliamente en redes sociales y generaron preguntas similares sobre una posible relación entre ambos fenómenos.

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En ese caso también se explicó que la coloración correspondía a un fenómeno óptico y meteorológico relacionado con la dispersión de la luz.

Medios venezolanos y especialistas señalaron que el cielo rojizo podía explicarse por la dispersión de Rayleigh y por las condiciones atmosféricas presentes en ese momento.

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La coincidencia entre un terremoto reciente y un cielo de tonalidades rojas puede resultar llamativa, pero no demuestra una conexión entre los dos acontecimientos.

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