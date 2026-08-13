Encontraron a Isabella, la última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali

Isabella Saavedra Caicedo fue encontrada este jueves 13 de agosto, después de permanecer desaparecida tras el colapso del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Era una de las trillizas de la familia y la última de sus hermanas que permanecía desaparecida después del terremoto que afectó a la ciudad.

Con el hallazgo de Isabella, terminó la búsqueda de los integrantes de esta familia que se encontraban en el edificio cuando ocurrió la emergencia. Sus padres, Jairo Hernán y Blanca Victoria, también fueron encontrados sin vida, mientras que Sofía, una de las trillizas, murió entre los escombros.

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La única sobreviviente de las tres hermanas es Ana María, quien fue rescatada con vida y trasladada a un centro asistencial. Allí fue sometida a una intervención quirúrgica debido a una lesión en la pelvis y actualmente se recupera del procedimiento.

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Durante las horas posteriores al colapso, los familiares y amigos de la familia mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a quienes todavía permanecían desaparecidos. En redes sociales circularon mensajes con fotografías y llamados para ayudar a localizar a los integrantes de la familia.

Sin embargo, las labores de búsqueda fueron cambiando ese panorama a medida que los equipos avanzaban entre las ruinas.

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Así era la relación entre las trillizas Isabella, Ana María y Sofía

Isabella, Ana María y Sofía eran trillizas y, según quienes las conocieron, tenían una relación especialmente cercana. Una amiga de las hermanas, María Juliana Perdomo, recordó cómo era el vínculo entre ellas y describió una familia que permanecía unida en prácticamente todos los aspectos de su vida.

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“Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”, relató Perdomo.

La descripción permite entender por qué la desaparición de las tres hermanas generó tanta preocupación entre sus allegados desde el momento en que ocurrió el colapso.

Las trillizas no solamente compartían su vida familiar. También habían estudiado juntas y posteriormente habían trabajado juntas, manteniendo una relación que sus amigos calificaban como inseparable.

La tragedia ocurrió cuando se encontraban junto a sus padres en el edificio María Alvira. Tras el colapso, comenzó una intensa búsqueda para establecer qué había ocurrido con cada uno de ellos.

La primera noticia que permitió a la familia conservar la esperanza fue el rescate de Ana María. La joven logró salir con vida de los escombros y posteriormente fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención y fue intervenida por la lesión en su pelvis.

Mientras Ana avanzaba en su recuperación, los equipos continuaron buscando a sus hermanas y a sus padres.

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Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali. Esto es lo que se sabe.



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Así due el doloro hallazgo de la familia

El hallazgo de Jairo Hernán y Blanca Victoria confirmó otra parte de la tragedia. Según la información entregada por los allegados, los padres fueron encontrados juntos, mientras que Sofía también fue localizada sin vida entre las estructuras que quedaron tras el colapso.

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Isabella era entonces la última integrante de la familia que permanecía desaparecida.

Su búsqueda continuó mientras los equipos de rescate retiraban cuidadosamente los restos de la estructura. Finalmente, este jueves se confirmó el hallazgo de la joven.

Para Ana María, el panorama es especialmente difícil. Además de recuperarse de la cirugía que le practicaron, ahora debe enfrentar la pérdida de sus hermanas y de sus padres.

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María Juliana Perdomo explicó que los amigos y allegados de la familia han estado gestionando ayudas para acompañar a Ana durante este proceso.

La emergencia también dejó una cifra considerable de personas afectadas en Cali y en otras zonas del país. Según la información suministrada, Sofía, Isabella, Jairo y Blanca hacen parte de los 98 ciudadanos que murieron en Cali.