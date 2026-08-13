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Hallan restos humanos ocultos tras el temblor en Colombia; video causa escalofríos

Un video muestra el hallazgo de restos humanos ocultos detrás de una doble pared tras el temblor en Colombia. Esto se sabe y qué falta por confirmar.

Hallan restos humanos ocultos tras el temblor en Colombia; video causa escalofríos
Hallan restos humanos ocultos tras el temblor en Colombia; video causa escalofríos
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Un hallazgo registrado en video generó revuelo en redes sociales después del fuerte temblor que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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En medio de las labores de búsqueda entre los restos de una edificación que colapsó, dos personas encontraron restos humanos que estaban ocultos detrás de una doble pared.

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Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de X de Colombia Oscura, que indicó haber recibido los videos y señaló que el hallazgo habría ocurrido en el cementerio de Roldanillo, Valle del Cauca, una zona afectada por el movimiento sísmico.

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El contenido rápidamente llamó la atención por las condiciones en las que fueron encontrados los restos y por algunos objetos que aparecen en las imágenes. Sin embargo, hasta el momento de la información suministrada, no existe una confirmación oficial sobre la identidad de las personas ni sobre las circunstancias en las que murieron.

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¿Qué muestra el video del hallazgo tras el temblor?

En uno de los videos se observa a dos hombres mientras revisan una estructura afectada. Durante la búsqueda encuentran restos humanos que, según lo que se aprecia en las imágenes, estaban detrás de una pared doble.

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Los restos aparecen acompañados de prendas de camuflado, mientras en el lugar también se observan varios elementos que llamaron especialmente la atención de quienes realizaron el hallazgo.

Entre ellos aparecen botas de caucho y una bolsa que tendría marcada la fecha de 2006. Ese detalle fue uno de los principales motivos por los que el video comenzó a generar preguntas entre los usuarios de redes sociales.

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La grabación no establece por sí misma quiénes eran las personas cuyos restos fueron encontrados ni explica cómo llegaron hasta ese lugar. Por eso, cualquier versión sobre su identidad o sobre lo ocurrido debe ser considerada como una hipótesis mientras las autoridades no entreguen información oficial.

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Precisamente, en el video uno de los hombres plantea la posibilidad de informar a la Policía sobre el descubrimiento.

La conversación registrada en las imágenes muestra la sorpresa de quienes se encontraban revisando el sitio y la incertidumbre que generó encontrar restos humanos en una zona afectada por el temblor.

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¿Hay relación entre los restos hallados y los llamados “falsos positivos”?

Sin embargo, esa versión es, hasta ahora, una hipótesis surgida exclusivamente en redes sociales y no una conclusión de las autoridades.

La revisión de la información pública disponible de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y las autoridades de Roldanillo no permite establecer una relación entre las osamentas encontradas y casos de ejecuciones extrajudiciales.

Tampoco existe, hasta el momento, un pronunciamiento público de Medicina Legal que haya identificado los restos o establecido las circunstancias en las que murieron las personas sepultadas allí. Por eso, no es posible determinar quiénes eran únicamente a partir de las imágenes, las prendas de camuflado o los objetos encontrados junto a las osamentas.

Aunque no hay una relación confirmada con el cementerio de Roldanillo, el hallazgo genera preguntas debido a que el Valle del Cauca sí aparece dentro de investigaciones de la JEP relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas que habrían sido presentados ilegítimamente como bajas en combate. Sin embargo, ese antecedente regional no permite afirmar que los restos encontrados correspondan a esos casos.

⚠️ ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES

Las imágenes que aparecen a continuación pueden resultar sensibles debido a que muestran restos óseos humanos encontrados entre los escombros. Se recomienda discreción y continuar bajo su propia responsabilidad.

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