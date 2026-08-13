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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Niño fue rescatado en Cali tras quedar entre los escombros; estuvo 32 horas atrapado

Niño fue rescatado en Cali tras quedar entre los escombros; estuvo 32 horas atrapado

El olfato de una perrita pastora holandesa fue clave para localizar al menor, quien permaneció durante horas atrapado entre los escombros y sin alimentos ni agua.

Montaje muestra escombros y un recuadro que muestra a socorristas retirando escombros para rescatar a un niño
En un operativo en Cali, organismos de socorro lograron rescatar con vida a un niño que permaneció 32 horas atrapado bajo los escombros
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

En el sector de Cuarto de Legua, ubicado al sur de Cali, un menor de edad fue rescatado con vida tras permanecer atrapado durante más de 32 horas bajo los restos de una edificación que colapsó a causa del fuerte sismo que sacudió el occidente del país el pasado lunes.

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El hallazgo se produjo durante la noche del martes, en medio de un operativo que transformó la angustia de la comunidad en un momento de alivio ante la magnitud de la tragedia.

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El niño permaneció durante horas en condiciones extremas, expuesto al frío y sin acceso a agua ni alimentos mientras se encontraba atrapado entre los escombros. La operación de rescate fue coordinada por Roger Casas, líder del grupo de rescate con canes de la Cruz Roja Colombiana en el Valle del Cauca, quien trabajó junto con habitantes de la zona para abrir una ruta.

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Según relató Casas a El Tiempo, tras lograr establecer contacto con el menor, los rescatistas confirmaron que se encontraba solo en el punto donde había quedado atrapado.

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La pieza clave para localizarlo fue Hill, una pastora holandesa de siete años que forma parte de los binomios operativos de la institución. La can realizó una “marcación positiva” al detectar señales de vida, lo que permitió a los rescatistas concentrar sus esfuerzos en un punto específico de la estructura colapsada.

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Casas, quien cuenta con experiencia en emergencias internacionales y participó en las labores de atención tras el terremoto de Armenia de 1999, destacó que este rescate ha sido uno de los momentos más significativos en medio de la emergencia que atraviesa el país.

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¿Cómo está el balance después del terremoto en Colombia?

Las labores de búsqueda en Cali continúan en seis puntos críticos donde las autoridades detectaron posibles signos de vida. La mayoría de las edificaciones colapsadas se concentran en las comunas 18 y 19, zonas en las que se ha restringido el tránsito vehicular para facilitar el trabajo de los organismos de socorro.

De acuerdo con los reportes oficiales, el terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó. En Cali, el balance preliminar registra 95 personas fallecidas, 1.224 heridas, 88 rescatadas y 111 que permanecen desaparecidas.

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En cuanto a la infraestructura, se reportan 45 edificaciones colapsadas, 35 con colapsos parciales y 832 con daños estructurales de diversa consideración.

A nivel nacional, las cifras preliminares de la tragedia ascienden a 265 personas fallecidas, 3.755 heridas y 400 desaparecidas. Los equipos de emergencia continúan trabajando durante la denominada “ventana de oro”, correspondiente a las primeras 48 a 72 horas posteriores al sismo, un periodo considerado determinante para encontrar posibles sobrevivientes.

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Sin embargo, los rescatistas han advertido sobre las dificultades que enfrentan en el terreno debido a la presencia de ciudadanos que, en medio de la desesperación, pueden obstaculizar el trabajo de los perros de búsqueda.

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Foto: Redes sociales

Roger Casas explicó que los canes necesitan espacios controlados para realizar su labor de manera efectiva y señaló que pueden rastrear en aproximadamente 20 minutos áreas que a los equipos humanos les tomaría varias horas inspeccionar.

La unidad de la Cruz Roja Colombiana en el Valle del Cauca cuenta con binomios especializados para apoyar las labores de búsqueda y rescate durante la emergencia.

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