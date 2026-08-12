Perrito que una joven abogada salvó quedó devastado tras perderla; ella lo protegió

Un nuevo video de Salomón, el perrito que sobrevivió al terremoto junto a su dueña Lenny Fernández, volvió a conmover a quienes conocieron la historia de la joven abogada.

En las imágenes, el animal aparece tendido en el piso, con una actitud que sus allegados y quienes han seguido el caso describen como de profunda tristeza tras la pérdida de su dueña.

Lenny, una joven abogada oriunda de Pasto que residía en Cali, quedó atrapada durante el fuerte terremoto que afectó la ciudad. En medio de la emergencia, su prioridad habría sido proteger a Salomón, su fiel compañero, a quien no quiso dejar atrás.

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El perrito logró sobrevivir y posteriormente fue encontrado entre los escombros. Lenny, sin embargo, no consiguió salir con vida.

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El nuevo video de Salomón que conmueve a todos

Las imágenes muestran al perrito en el piso, aparentemente sin ánimo y con una expresión que ha llamado especialmente la atención de quienes han seguido su historia.

Salomón quedó con vida después de la emergencia, pero perdió a la persona que estaba a su lado y que, de acuerdo con la información compartida por amigos y conocidos, hizo todo lo posible por protegerlo.

La grabación también vuelve a poner el nombre de Lenny Fernández en redes sociales, donde amigos y conocidos han compartido mensajes para recordarla y destacar el cariño que sentía por los animales.

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Lenny protegió a Salomón durante el terremoto

Lenny era una joven abogada oriunda de Pasto que había establecido su vida en Cali. Además de ejercer su profesión, era reconocida por el amor que sentía por los animales.

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Durante el terremoto, su instinto fue proteger a Salomón. La joven permaneció junto a él en medio de la emergencia y buscó resguardarlo mientras la situación se complicaba.

El resultado fue que el perrito pudo sobrevivir y ser encontrado con vida entre los escombros.

La historia de ambos tomó fuerza precisamente por ese detalle: Salomón consiguió salir de aquella situación, mientras Lenny perdió la vida.