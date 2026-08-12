Papa León XIV vuelve a pronunciarse tras el terremoto en Colombia y hace urgente pedido

El papa León XIV volvió a referirse a Colombia este miércoles 12 de agosto durante la audiencia general celebrada en el Vaticano. El pontífice habló sobre la emergencia causada por el terremoto y expresó su cercanía con las personas afectadas.

Durante su intervención, el Santo Padre confirmó además el envío de recursos económicos como primera ayuda de emergencia para las comunidades que enfrentan las consecuencias del movimiento telúrico registrado el pasado lunes 10 de agosto.

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¿De cuánto es la ayuda que envió el papa León XIV a Colombia?

La Santa Sede anunció que el sumo pontífice realizaría una donación de 100.000 euros como primera ayuda económica para las comunidades afectadas. Según algunos medios de comunicación, el aporte ya se realizó y será canalizado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, también conocido como la Limosnería Apostólica.

En Colombia, la coordinación de estos recursos estará a cargo del Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana. La entidad canalizará el dinero hacia las diócesis ubicadas en las zonas que resultaron más afectadas por el terremoto.

Los recursos buscan respaldar la atención de las comunidades que necesitan asistencia después de la emergencia. Entre las necesidades mencionadas aparecen alimentación, refugio y atención médica para las personas afectadas por el movimiento.

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El Vaticano también mantiene comunicación con la Nunciatura Apostólica y la Iglesia colombiana para orientar la asistencia hacia los territorios donde las necesidades sean mayores durante la atención de la emergencia.

La ayuda económica se suma al mensaje de solidaridad que León XIV ya había dirigido a Colombia después del terremoto. En esta nueva intervención, el pontífice volvió a referirse a las víctimas, sus familias y las personas afectadas.

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¿Qué dijo el papa León XIV sobre el terremoto en Colombia?

Durante la audiencia general, León XIV dedicó unas palabras a los colombianos mientras saludaba a los fieles de lengua española. El pontífice mencionó las consecuencias que dejó el terremoto y pidió por quienes perdieron la vida.

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“Deseo expresar mi cercanía a los hermanos y hermanas colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto”, manifestó el papa durante su intervención en el Vaticano.

León XIV también hizo referencia a las víctimas, las personas heridas y los daños materiales provocados por el movimiento telúrico en diferentes regiones del país.

“Mientras ruego al Señor por el descanso eterno de los difuntos, aseguro mis plegarias por sus familias y por todos los que se han visto golpeados por esta tragedia”, expresó el pontífice.

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El papa también reconoció a quienes participan en las labores de atención después del terremoto. En su mensaje incluyó a las personas que permanecen vinculadas a las tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas. “Manifiesto mi gratitud a quienes trabajan en labores de rescate y asistencia a los damnificados”, afirmó León XIV .

El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7,4. De acuerdo con la información suministrada, el epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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El movimiento se sintió con intensidad en sectores del centro y occidente de Colombia, donde se registraron afectaciones en viviendas, infraestructura y centros de salud, además de víctimas y personas heridas.