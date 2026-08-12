Estos son los 10 terremotos más fuertes de 2026; Colombia está en la lista

En lo que va de 2026, se han registrado al menos diez terremotos con una magnitud de momento (Mw) igual o superior a 7,0. Estos eventos sísmicos se han concentrado principalmente en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y en zonas de alta actividad tectónica, como las áreas de interacción entre las placas del Caribe, Nazca, Malpelo y Suramérica.

Para medir estos fenómenos, organismos como el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo utilizan la escala de magnitud de momento, que permite cuantificar la energía liberada durante la ruptura de una falla.

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El terremoto de mayor magnitud registrado hasta la fecha ocurrió el 7 de junio frente a la costa de Mindanao, Filipinas, y alcanzó los 7,8 Mw. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 57 kilómetros y una intensidad máxima de IX, además de dejar 107 personas fallecidas.



Sin embargo, el sismo con mayor número de víctimas mortales se registró en Venezuela el 24 de junio. El sismo, de magnitud 7,5 Mw, tuvo su epicentro frente a la costa de La Guaira y una profundidad de apenas 10 kilómetros. Con una intensidad IX, dejó un saldo reportado de 6.301 fallecidos.

Entre los movimientos telúricos de magnitud 7,5 también se encuentra el ocurrido en Tonga el 24 de marzo. A diferencia de los anteriores, este sismo tuvo una profundidad de 229,5 kilómetros, lo que redujo sus efectos en superficie y alcanzó una intensidad V, considerada moderada. No se reportaron víctimas mortales.

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¿Qué otros terremotos superaron la magnitud de 7,0?

Colombia se sumó recientemente a este registro tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. El sismo alcanzó una magnitud de 7,4 Mw y tuvo una profundidad de 107 kilómetros. Según los reportes disponibles, dejó más de 240 víctimas mortales y alcanzó una intensidad VIII, considerada severa.

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Ante la emergencia, el Gobierno nacional anunció la declaración de una emergencia económica y la gestión de un crédito por 450 millones de dólares destinado a la atención de los afectados y la recuperación de las zonas damnificadas.

En medio de las labores de rescate también se destacó el caso de Daniela Largo, quien fue localizada con vida después de permanecer 36 horas bajo los escombros.

Otros dos terremotos de magnitud 7,4 se registraron en Indonesia y Japón. El primero ocurrió el 1 de abril y dejó una víctima mortal, mientras que el segundo se presentó el 20 de abril frente a la costa de Sanriku, Japón, sin reportes de fallecidos.

Los otros terremotos más fuertes de 2026

El registro de los movimientos telúricos más potentes del año se completa con los siguientes eventos:

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México: 17 de julio, en Chiapas, con una magnitud de 7,3 Mw y una profundidad de 22 kilómetros.

17 de julio, en Chiapas, con una magnitud de 7,3 Mw y una profundidad de 22 kilómetros. Vanuatu: 30 de marzo, frente a la costa de Sanma, con una magnitud de 7,3 Mw y una profundidad de 120,6 kilómetros.

30 de marzo, frente a la costa de Sanma, con una magnitud de 7,3 Mw y una profundidad de 120,6 kilómetros. Malasia: 22 de febrero, frente a la costa de Sabah, con una magnitud de 7,1 Mw y una profundidad de 629 kilómetros.

En medio de la emergencia en Colombia, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el envío de equipos de búsqueda y rescate para apoyar las labores de atención. Por su parte, el papa León XIV anunció una ayuda económica de 100.000 euros destinada a los damnificados.