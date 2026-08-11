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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Pediatra salvó a recién nacidos durante el sismo en Colombia: los bajó del sexto piso

Pediatra salvó a recién nacidos durante el sismo en Colombia: los bajó del sexto piso

El doctor Germán Somoyar relató cómo evacuó la unidad neonatal de la Clínica Panamericana en Apartadó mientras el fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudía el departamento de Antioquia.

El pediatra Germán Somoyar sostiene a un recién nacido tras evacuar la unidad neonatal de la Clínica Panamericana durante el sismo en Antioquia
El doctor Germán Somoyar logró evacuar a recién nacidos desde un sexto piso en la Clínica Panamericana de Apartadó tras el sismo de 7.4 en Antioquia
Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @AndresJRendonC
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El pediatra Germán Somoyar protagonizó uno de los momentos más impactantes durante el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. En la Clínica Panamericana de Apartadó, Antioquia, el médico regresó a la unidad neonatal para ayudar a evacuar a varios recién nacidos que permanecían en el sexto piso.

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La emergencia ocurrió durante las primeras horas de la jornada laboral. En diálogo con un medio de comunicación, Somoyar recordó que el movimiento comenzó cuando el personal apenas iniciaba sus actividades en la institución médica. "El día de ayer, temprano en horas de la mañana, cuando estábamos empezando la jornada laboral, empezamos a notar el temblor", relató.

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El temor aumentó debido a los eventos sísmicos registrados recientemente en países vecinos. Somoyar explicó que lo ocurrido cerca de Venezuela mantenía alerta al personal de la clínica, por lo que, cuando el movimiento aumentó su intensidad, comenzaron a aplicar los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

En medio del movimiento, varias madres permanecían paralizadas por el miedo dentro de sus habitaciones. Ante esta situación, el pediatra comenzó a orientarlas para que pudieran identificar y utilizar las rutas de evacuación establecidas por la Clínica Panamericana.

El doctor Germán Somoyar sostiene a dos bebés recién nacidos tras evacuarlos de la Clínica Panamericana de Apartadó durante el sismo en Antioquia
El doctor Germán Somoyar evacuó a recién nacidos desde el sexto piso de la Clínica Panamericana de Apartadó tras el fuerte sismo de 7.4 en Colombia
Foto collage realizado por La Kalle; @AndresJRendonC

¿Cómo evacuaron a los recién nacidos de la Clínica Panamericana?

La situación más delicada se presentó en la unidad neonatal, donde varios bebés necesitaban asistencia permanente. Por eso, Germán Somoyar y el equipo médico y de enfermería se organizaron para trasladarlos desde el sexto piso hasta una zona segura.

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"Con todos los compañeros de enfermería y médicos de la institución logramos organizar y evacuamos a los bebés... con la mejor intención que es siempre priorizar a los niños", explicó.

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Entre los recién nacidos evacuados estaban Mateo y Salomón, nombres que el pediatra mencionó durante una conversación con el gobernador de Antioquia. Según el reporte, todos los pacientes de la unidad neonatal se encuentran en buen estado después del operativo.

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Las imágenes del médico cargando a los bebés circularon rápidamente en redes sociales. El propio Somoyar destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto: "En realidad todo correspondió a un equipo de trabajo coordinado", dijo a EL TIEMPO.

¿Qué dijo el gobernador de Antioquia sobre Germán Somoyar?

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, reconoció públicamente la labor de Germán Somoyar durante la emergencia. El mandatario destacó en su cuenta de X la actuación del pediatra y agradeció su entrega durante la evacuación de los recién nacidos.

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Rendón también conversó directamente con Somoyar para reconocer su trabajo. "Yo quería en nombre de los antioqueños agradecerte y reconocerte lo que hiciste el día de hoy, que Dios te bendiga", manifestó el gobernador durante el diálogo.

El mandatario expresó además su preocupación por la emergencia que atravesaba Colombia tras el sismo de magnitud 7,4. "Dios ayude a Colombia", escribió Rendón en medio de las situaciones que se registraron en distintas regiones del país.

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Las imágenes de Somoyar cargando a los recién nacidos generaron múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios calificaron al pediatra como un "héroe sin capa" por su actuación durante la evacuación de los bebés.

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Sin embargo, el propio Somoyar destacó que el operativo fue resultado del trabajo conjunto entre médicos y personal de enfermería. "En realidad todo correspondió a un equipo de trabajo coordinado", explicó el pediatra al medio anteriormente mencionado.

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