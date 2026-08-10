La reacción de Ayda Valencia tras el terremoto en Colombia: “Ya lo había anunciado”

Este lunes 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4 que fue percibido en diferentes regiones del territorio nacional. La emergencia ha dejado un balance preliminar de más de 110 personas fallecidas y más de 100 desaparecidas, según los reportes citados en las primeras horas después del sismo.

En medio de la conmoción, la vidente e influenciadora Ayda Valencia se pronunció a través de sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y recordar algunas de las advertencias que, según ella, había realizado previamente.

Pocas horas después del sismo, Valencia compartió un mensaje en sus plataformas digitales en el que aseguró que el terremoto estaba relacionado con una advertencia que había realizado semanas atrás durante algunas de sus transmisiones.



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Al respecto, afirmó en una publicación: “Pasó lo que lamentablemente yo venía anunciado hace más o menos mes y medio en los live”.

La influenciadora también aseguró que su intención al compartir este tipo de contenidos no es generar miedo entre sus seguidores, sino advertir sobre situaciones que, desde su perspectiva, podrían ocurrir.

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“Previniéndolas, lo que digo no es para generar caos o amarillismo, es para prevenir”, señaló. Según sus propias declaraciones, Valencia también había hablado anteriormente sobre situaciones que podrían presentarse durante 2026.

¿Qué más mencionó Ayda Valencia sobre el terremoto en Colombia?

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Además de referirse a sus declaraciones anteriores, Ayda Valencia utilizó sus redes sociales para pedir solidaridad con las personas afectadas por el sismo. La influenciadora hizo un llamado a sus seguidores para apoyar a quienes perdieron sus viviendas o a familiares durante la emergencia.

En una de sus publicaciones escribió: “TERREMOTO en Colombia, ya lo había anunciado y muchas cosas más que vienen, pero invitándolos a mantenernos unidos”.

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Valencia también pidió a sus seguidores mantener la precaución durante los próximos meses, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, y habló sobre la importancia de recurrir a la espiritualidad para afrontar la situación.

Asimismo, destacó la importancia del acompañamiento y la solidaridad con los afectados: “Orando, meditando y ante todo con energía positiva para enfrentar lo q venga, no son avisos de amarillismo sino de invitación a mantenernos UNIDOS!”.

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¿Quiénes más reaccionaron al terremoto?

El fuerte sismo también generó reacciones entre diferentes figuras del entretenimiento nacional e internacional.

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Tatán Mejía reportó daños en su vivienda y posteriormente compartió información relacionada con las labores de ayuda humanitaria en Cali. Por su parte, Maleja Restrepo publicó imágenes de los daños registrados en su hogar tras el movimiento telúrico.

Otro de los testimonios fue el del cantante Jhonny Rivera, quien relató que su madre sufrió una crisis de ansiedad y que uno de sus familiares resultó lesionado por la caída de un mueble.

Asimismo, figuras internacionales que se encontraban en Colombia, como Ninel Conde, también compartieron sus experiencias durante la emergencia.