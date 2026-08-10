Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SUBSIDIO POR TERREMOTO
CAUSAS DEL TERREMOTO: GEÓLOGO
MUERE EXJUGADOR EN TERREMOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / La reacción de Ayda Valencia tras el terremoto en Colombia: “Ya lo había anunciado”

La reacción de Ayda Valencia tras el terremoto en Colombia: “Ya lo había anunciado”

Ayda Valencia utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el fuerte temblor con epicentro en Chocó, registrado este lunes 10 de agosto.

Montaje muestra a Ayda Valencia en un recuadro superior izquierdo sobre una escena de escombros del terremoto en Colombia
La clarividente Ayda Valencia reaccionó tras el terremoto en Colombia y aseguró que ya había anunciado un evento telúrico
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Este lunes 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4 que fue percibido en diferentes regiones del territorio nacional. La emergencia ha dejado un balance preliminar de más de 110 personas fallecidas y más de 100 desaparecidas, según los reportes citados en las primeras horas después del sismo.

En medio de la conmoción, la vidente e influenciadora Ayda Valencia se pronunció a través de sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y recordar algunas de las advertencias que, según ella, había realizado previamente.

Últimas noticias

la oscura carta de Mhoni Vidente para de La Espriella tras posesion presidencial en Colombia.
Virales

¿Predicción cumplida o advertencia? La oscura carta de Mhoni Vidente para De la Espriella

arcangel-lanzan-prenda-intima.jpg
Virales

Fan le lanzó una prenda íntima a Arcángel en pleno concierto y su reacción sorprendió

Pocas horas después del sismo, Valencia compartió un mensaje en sus plataformas digitales en el que aseguró que el terremoto estaba relacionado con una advertencia que había realizado semanas atrás durante algunas de sus transmisiones.

Puedes leer: Así fue la fría predicción de Mhoni Vidente sobre terremoto: "No nos vamos a salvar"

Al respecto, afirmó en una publicación: “Pasó lo que lamentablemente yo venía anunciado hace más o menos mes y medio en los live”.

La influenciadora también aseguró que su intención al compartir este tipo de contenidos no es generar miedo entre sus seguidores, sino advertir sobre situaciones que, desde su perspectiva, podrían ocurrir.

Te puede interesar

Mapa de Colombia que muestra el terremoto de magnitud 7,4 y los nuevos temblores registrados en Chocó, principalmente en San José del Palmar y Sipí.
Nación

Nuevos temblores en Colombia tras terremoto: así va la actividad sísmica | EN VIVO

Montaje que muestra en primer plano el retrato de la cantante Shakira sobre una fotografía de fondo con edificaciones afectadas
Farándula

Shakira rompe el silencio y se pronuncia sobre el terremoto en Colombia: “Abracémonos fuerte”

Publicidad

“Previniéndolas, lo que digo no es para generar caos o amarillismo, es para prevenir”, señaló. Según sus propias declaraciones, Valencia también había hablado anteriormente sobre situaciones que podrían presentarse durante 2026.

¿Qué más mencionó Ayda Valencia sobre el terremoto en Colombia?

Publicidad

Además de referirse a sus declaraciones anteriores, Ayda Valencia utilizó sus redes sociales para pedir solidaridad con las personas afectadas por el sismo. La influenciadora hizo un llamado a sus seguidores para apoyar a quienes perdieron sus viviendas o a familiares durante la emergencia.

En una de sus publicaciones escribió: “TERREMOTO en Colombia, ya lo había anunciado y muchas cosas más que vienen, pero invitándolos a mantenernos unidos”.

Puedes leer: Alerta por actividad del volcán Puracé: emisión de ceniza obliga a suspender vuelos

Valencia también pidió a sus seguidores mantener la precaución durante los próximos meses, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, y habló sobre la importancia de recurrir a la espiritualidad para afrontar la situación.

Asimismo, destacó la importancia del acompañamiento y la solidaridad con los afectados: “Orando, meditando y ante todo con energía positiva para enfrentar lo q venga, no son avisos de amarillismo sino de invitación a mantenernos UNIDOS!”.

Publicidad

¿Quiénes más reaccionaron al terremoto?

El fuerte sismo también generó reacciones entre diferentes figuras del entretenimiento nacional e internacional.

Publicidad

Tatán Mejía reportó daños en su vivienda y posteriormente compartió información relacionada con las labores de ayuda humanitaria en Cali. Por su parte, Maleja Restrepo publicó imágenes de los daños registrados en su hogar tras el movimiento telúrico.

Te puede interesar

El fuerte terremoto registrado en Colombia generó reportes y reacciones en diferentes zonas del país.
Nación

Geólogo explicó por qué ocurrió el terremoto en Colombia y si podría volver a temblar

Jhonny Rivera mostró los daños que dejó el fuerte terremoto en su finca ubicada en zona rural de Pereira.
Farándula

Así quedó la finca de Jhonny Rivera tras el terremoto; vivió experiencia religiosa

Otro de los testimonios fue el del cantante Jhonny Rivera, quien relató que su madre sufrió una crisis de ansiedad y que uno de sus familiares resultó lesionado por la caída de un mueble.

Asimismo, figuras internacionales que se encontraban en Colombia, como Ninel Conde, también compartieron sus experiencias durante la emergencia.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Terremoto

Colombia