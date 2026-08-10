Nuevos temblores en Colombia tras terremoto: así va la actividad sísmica | EN VIVO

Colombia continúa registrando movimientos sísmicos después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 ocurrido durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.

El evento principal tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y desde entonces se han registrado varias réplicas en esta zona del departamento.

De acuerdo con los reportes suministrados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), después del terremoto principal se han presentado al menos 18 movimientos sísmicos en la zona afectada.



La mayoría de estos eventos se han concentrado entre San José del Palmar y Sipí, aunque también aparece un registro en Los Santos, Santander.



El terremoto principal ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo una profundidad reportada entre 96 y 103 kilómetros. Por su magnitud, el movimiento fue percibido en diferentes zonas del país y rápidamente se convirtió en uno de los temas que generó mayor atención durante la jornada.

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La actividad sísmica continuó pocos minutos después del evento principal. El movimiento posterior de mayor magnitud, de acuerdo con los registros entregados, ocurrió a las 8:18 a. m. y alcanzó una magnitud de 4,8.

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Este sismo tuvo nuevamente como epicentro a San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 94 kilómetros.

Nuevos temblores en Colombia: reporte de sismos por hora

Después del terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m., el Servicio Geológico Colombiano reportó nuevos movimientos sísmicos, principalmente en San José del Palmar y otros municipios de Chocó.

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Estos son los registros suministrados, organizados del más reciente al más antiguo:



Nuevos temblores en Colombia: reporte de sismos por hora

Hora Magnitud Municipio

12:33 p. m. 2,7 San José del Palmar, Chocó 10:48 a. m. 2,4 San José del Palmar, Chocó 10:33 a. m. 2,5 San José del Palmar, Chocó 10:28 a. m. 2,4 Los Santos, Santander 10:01 a. m. 3,8 San José del Palmar, Chocó 9:37 a. m. 2,4 Sipí, Chocó 9:25 a. m. 2,4 San José del Palmar, Chocó 8:51 a. m. 2,3 San José del Palmar, Chocó 8:38 a. m. 3,0 San José del Palmar, Chocó 8:31 a. m. 3,4 San José del Palmar, Chocó 8:21 a. m. 2,2 Istmina, Chocó 8:18 a. m. 4,8 San José del Palmar, Chocó 8:12 a. m. 2,8 Sipí, Chocó 7:49 a. m. 2,0 San José del Palmar, Chocó 7:45 a. m. 2,7 Sipí, Chocó 7:40 a. m. 2,2 Istmina, Chocó 7:34 a. m. 7,4 San José del Palmar, Chocó

¿Dónde se están registrando los nuevos temblores?

San José del Palmar es el punto que concentra la mayor cantidad de registros dentro de esta secuencia sísmica. El municipio chocoano aparece tanto en el terremoto principal como en varias de las réplicas posteriores.

Sipí también registra varios movimientos, mientras que Istmina aparece en algunos de los reportes entregados durante las primeras horas posteriores al terremoto.

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En términos generales, las magnitudes de los movimientos secundarios han estado principalmente entre 2,4 y 3,8, aunque hubo una réplica de magnitud 4,8 a las 8:18 de la mañana.

El terremoto de 7,4 continúa siendo, por amplio margen, el evento de mayor magnitud dentro de los registros suministrados para esta secuencia.