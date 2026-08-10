Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PRIMERA VISITA PRESIDENCIAL
MUERE EL PAPÁ DE MESSI
MENSAJE DE EPA COLOMBIA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Segundo temblor en Colombia alcanza la magnitud 4.8; Servicio Geológico se pronuncia

Segundo temblor en Colombia alcanza la magnitud 4.8; Servicio Geológico se pronuncia

Una réplica del temblor se registró a las 8:18 am en Colombia y llegó a sentirse en varias ciudades, especialmente en San José del Palmar, Chocó, sitio de epicentro.

Temblor en Colombia
Temblor en Colombia
Temblor en Colombia
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Colombia se vio afectada en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 por un fuerte temblor que sacudió a todo el país y generó alerta en varias ciudades, por la magnitud que llegó a 7.4 en escala de Richter y por lo que se clasifica como terremoto.

Y cuando miles de personas se disponían a retomar la normalidad luego del terremoto, vivieron un segundo susto debido a un nuevo temblor ocurrido a menos de una hora de haberse presentado el primer fuerte movimiento.

Últimas noticias

Imagen muestra escombros sobre una vía pública con cinta de seguridad en Cali con varias estructuras colapsadas
Nación

VIDEO: Así quedó Cali tras terremoto de 7.4 en Colombia; hay afectación estructural

Terremoto en Chocó hoy 10 de agosto: Reportan sismo de magnitud 7.4 y graves daños
Nación

Así quedó Chocó tras terremoto de magnitud 7.4 hoy 10 de agosto; fue el epicentro

Este evento, catalogado como una réplica del temblor inicial, fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano a través de sus canales oficiales.

La entidad reportó que este evento sísmico ocurrió exactamente a las 8:18 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4.8 en escala de Richter.

Publicidad

De igual forma se detalló que la réplica tuvo una profundidad de 88 km, y el epicentro del temblor fue ubicado en San José del Palmar - Chocó.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Terremoto

Temblor

Colombia