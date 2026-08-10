Segundo temblor en Colombia alcanza la magnitud 4.8; Servicio Geológico se pronuncia

Colombia se vio afectada en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 por un fuerte temblor que sacudió a todo el país y generó alerta en varias ciudades, por la magnitud que llegó a 7.4 en escala de Richter y por lo que se clasifica como terremoto.

Y cuando miles de personas se disponían a retomar la normalidad luego del terremoto, vivieron un segundo susto debido a un nuevo temblor ocurrido a menos de una hora de haberse presentado el primer fuerte movimiento.

Este evento, catalogado como una réplica del temblor inicial, fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano a través de sus canales oficiales.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.8, profundidad 88 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/rejSYSiIJ8 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.8, profundidad 88 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/rejSYSiIJ8 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

La entidad reportó que este evento sísmico ocurrió exactamente a las 8:18 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4.8 en escala de Richter.

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De igual forma se detalló que la réplica tuvo una profundidad de 88 km, y el epicentro del temblor fue ubicado en San José del Palmar - Chocó.