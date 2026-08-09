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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Abelardo De La Espriella llega a Medellín: estará en el Desfile de Silleteros

Abelardo De La Espriella llega a Medellín: estará en el Desfile de Silleteros

Abelardo De La Espriella hará su primera visita oficial como presidente a Medellín y participará en el tradicional Desfile de Silleteros.

Abelardo De La Espriella llega a Medellín: estará en el Desfile de Silleteros
Abelardo De La Espriella llega a Medellín: estará en el Desfile de Silleteros
/Foto: IA/ Facebook Abelardo De la Espriella
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

Abelardo De La Espriella llegará a Medellín en horas de la tarde de este 9 de agosto para participar en el tradicional Desfile de Silleteros, evento que marcará el cierre de la Feria de las Flores y que este año tendrá como invitado al nuevo presidente de Colombia en su primera visita oficial a la capital antioqueña.

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El Desfile de Silleteros es el evento con el que se cierra la programación principal de la Feria de las Flores y reúne a los protagonistas de una tradición que identifica a Medellín y al corregimiento de Santa Elena.

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De acuerdo con la información conocida, De La Espriella arribará a la capital de Antioquia durante la tarde para hacer parte de la jornada y acompañar el evento que reúne a los silleteros y a miles de personas.

Abelardo De La Espriella tendrá su primera visita oficial a Medellín

La participación en el Desfile de Silleteros tendrá un significado particular dentro de la agenda del nuevo mandatario, pues se trata de su primera visita oficial como presidente a Medellín.

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Durante el recorrido, los silleteros son los grandes protagonistas. Sus tradicionales silletas, elaboradas con flores y diferentes composiciones, son llevadas sobre sus espaldas como parte de una tradición que ha pasado de generación en generación.

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¿Cuándo estará De La Espriella en el Desfile de Silleteros?

La información conocida señala que Abelardo De La Espriella llegará a Medellín en horas de la tarde para participar en el Desfile de Silleteros, actividad que cierra la programación de la Feria de las Flores.

La jornada tendrá como escenario las calles de la capital antioqueña, donde los participantes podrán observar el tradicional recorrido de los silleteros.

Para el nuevo presidente, será además una de sus primeras apariciones públicas fuera de la capital después de asumir el cargo.

El encuentro se dará en medio de una celebración que tiene como uno de sus principales símbolos a los silleteros de Santa Elena, quienes mantienen viva una tradición estrechamente ligada a la identidad cultural de Medellín.

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