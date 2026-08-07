Video: Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño: así fue su último acto como presidente

Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño luego de finalizar su periodo como presidente de Colombia. El mandatario saliente protagonizó un acto de despedida en la Plaza de Armas del palacio presidencial, mientras el país se prepara para el cambio de Gobierno y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

La salida de Petro se produjo en medio de una jornada marcada por la posesión presidencial, que tiene como escenario la ciudad de Cali. Mientras en esa ciudad se desarrolla la ceremonia de investidura del nuevo mandatario, en Bogotá se llevó a cabo el acto que marcó el cierre de la permanencia de Petro en la sede presidencial.

Gustavo Petro se despidió de la Casa de Nariño

El presidente saliente estuvo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para cumplir con el acto que marcó su salida del palacio presidencial. A través de sus redes sociales, Petro también compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a los trabajadores y al personal que lo acompañó durante su permanencia en la sede del Ejecutivo.

En la publicación, el mandatario destacó especialmente a quienes estuvieron encargados de atenderlo y acompañarlo durante su paso por la Casa de Nariño. El mensaje estuvo acompañado por un video relacionado con su hija y el personal que trabajó en el lugar.

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La despedida ocurre después de cuatro años de Gobierno, periodo en el que Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia. Su salida coincide con una jornada que representa un cambio de administración y que tiene como protagonista a Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo para el nuevo periodo presidencial.

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Uno de los aspectos que llamó la atención alrededor de la salida de Petro es que el mandatario no realizó el tradicional mensaje de despedida al país que han ofrecido otros presidentes al finalizar sus gobiernos. En lugar de ese discurso, utilizó sus redes sociales para compartir parte de sus reflexiones y agradecer a quienes hicieron parte de su administración.

Petro también ha manifestado que continuará en la vida política nacional después de dejar la Presidencia. Según la información conocida, el exmandatario tiene previsto tomarse unas vacaciones antes de regresar a la actividad política y ha señalado su intención de convertirse en jefe de la oposición frente al nuevo Gobierno.

¿Qué pasará con la Casa de Nariño?

La salida de Gustavo Petro también marca un cambio particular frente al futuro de la Casa de Nariño. Abelardo de la Espriella ha anunciado que no utilizará el palacio presidencial como sede principal de su Gobierno y que pretende convertir el lugar en un museo.

El nuevo mandatario también ha planteado una forma diferente de ejercer la Presidencia, con una presencia mayor en distintas regiones del país. De acuerdo con lo informado, Barranquilla, Cali y Medellín estarán entre las ciudades desde las cuales desarrollará parte de sus actividades.

Otro elemento que marcó el cambio de Gobierno fue la ausencia de una reunión entre Petro y De la Espriella para realizar la tradicional transición de poder. La falta de ese encuentro se produjo en medio de las diferencias políticas entre ambos y de la decisión del mandatario saliente de no asistir a la ceremonia de posesión de su sucesor.

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Mientras Petro cerró su etapa en la Casa de Nariño, la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella se desarrolla en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, una sede diferente a la utilizada tradicionalmente para este tipo de actos.

De esta manera, el acto en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño marca uno de los últimos momentos de Gustavo Petro como presidente de Colombia y da paso a una nueva etapa política para el país.