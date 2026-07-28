Ella es Angie Rodríguez, funcionaria de Petro señalada de tener problemas psiquiátricos

Angie Rodríguez se define como una "hija del sur de Bogotá", criada en una familia de estrato 2 y formada íntegramente en la educación pública, desde el colegio hasta la universidad.

Su ascenso en la administración de Gustavo Petro no fue casual; antes de estar en el ojo del huracán, se desempeñaba como asesora del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Su vida dio un giro de 180 grados en octubre de 2025. Tras una conversación con el presidente Petro sobre causas sociales y la figura de Simón Bolívar, el mandatario le propuso ser la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



En ese momento, se convirtió en su mano derecha, la mujer que manejaba la agenda y "el computador de Palacio".

Sin embargo, ese "sueño" pronto se tornó en una situación difícil. Tras roces internos con el presidente por nombramientos y enfrentamientos con otros funcionarios como Carlos Carrillo, Rodríguez pasó del Dapre a la gerencia general del Fondo Adaptación en abril de 2026.

Lo que parecía un nuevo comienzo terminó en una ruptura total cuando denunció presuntas irregularidades que tocan las fibras más sensibles del presupuesto nacional.

¿Por qué Gustavo Petro declaró insubsistente a Angie Rodríguez?

Si te preguntas qué detonó la furia del mandatario, la respuesta está en una cifra: 1,2 billones de pesos.

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Rodríguez denunció públicamente un supuesto plan del Gobierno para trasladar esa millonaria suma desde el Fondo Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Según la funcionaria, estos recursos ya estaban comprometidos para proyectos críticos, como las obras contra inundaciones en La Mojana.

El presidente Petro no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de X, arremetió contra ella calificándola de "gran manipuladora" e "incompetente", asegurando que su salida se debía a que ella veía la función pública para beneficio propio.

El choque escaló a niveles personales cuando el mandatario reveló que Rodríguez era una "paciente psiquiátrica", publicando incluso documentos de su historia clínica para cuestionar sus denuncias, un acto que fue duramente criticado por gremios de psiquiatras.

¿Por qué Angie Rodríguez sigue en su cargo a pesar de la orden presidencial?

Aunque Petro pidió su retiro inmediato, verás que la situación jurídica es más compleja de lo que parece. Actualmente, Angie Rodríguez continúa siendo legalmente la gerente del Fondo Adaptación.

La razón es administrativa: la funcionaria se encuentra en una licencia por enfermedad que va del 17 al 31 de julio de 2026.

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Debido a esta incapacidad médica, el Ministerio de Hacienda no ha podido formalizar su salida definitiva.

En su lugar, el ministro Germán Ávila firmó la Resolución 1697, mediante la cual encargó temporalmente la entidad a Javier Pava para asegurar que siga funcionando, pero sin declarar la vacancia definitiva del cargo.

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Esto significa que, si al terminar su licencia el 31 de julio no existe un nuevo acto administrativo que la retire expresamente, Rodríguez podría retomar sus funciones en la gerencia.

Mientras tanto, figuras como el presidente electo, Abelardo De La Espriella, han pedido reforzar su seguridad y que las autoridades escuchen sus denuncias sobre el manejo de los recursos públicos.