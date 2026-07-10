El pacto que tuvo Fecode y Gustavo Petro, según Daniel Briceño

En una entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el representante a la Cámara Daniel Briceño lanzó críticas a la relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Según el congresista, existe una "alianza política" que, en su opinión, afectó la calidad de la educación y pone en riesgo la continuidad de modelos como el de los colegios en concesión.

Briceño aseguró que esa relación tiene origen en la campaña presidencial y afirmó, sin presentar pruebas durante la entrevista, que Fecode habría entregado recursos económicos a la campaña de Gustavo Petro.



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"Fecode ilegalmente les dio plata para la campaña... cogió 500 millones de pesos de esa plata que dan los maestros y se los dio de forma ilegal a Gustavo Petro", sostuvo el representante.

De acuerdo con Briceño, ese supuesto vínculo político explicaría la oposición del Gobierno a modelos educativos en los que, según él, el sindicato no tiene injerencia sobre la planta docente.

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¿Qué más comentó Daniel Briceño sobre este supuesto pacto?

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación de los colegios en concesión de Bogotá, que Briceño describió como instituciones públicas administradas por operadores privados y con altos estándares de calidad.

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El congresista afirmó que los 35 colegios en concesión enfrentan incertidumbre por la falta de seguridad jurídica y atribuyó esa situación a la postura del Gobierno frente a este modelo.

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"No se lo pido a Petro ni al ministro Daniel Rojas porque ellos odian este modelo... porque donde Fecode no puede meter sus profesores, pues eso es obviamente un objetivo militar", manifestó.

Briceño también cuestionó el papel de Fecode en la representación de los docentes. Según sus declaraciones, algunos maestros sienten presión para afiliarse al sindicato. "Lo primero que nos obligan a nosotros es afiliarnos al sindicato... si usted no se afilia... a usted no le prestan plata en las cooperativas, a usted no lo trasladan", afirmó.

Asimismo, sostuvo que, aunque considera que la mayoría de los docentes realizan una buena labor, el sindicato está politizado y tiene una influencia excesiva sobre las decisiones del sector educativo. También cuestionó la gestión del sistema de salud del magisterio.

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Finalmente, anunció que el próximo 20 de julio radicará un proyecto de ley con el que busca, entre otras medidas, establecer descuentos salariales para los docentes que suspendan sus actividades académicas por motivos políticos.

Además, reiteró su propuesta de implementar un sistema de evaluación docente basado en resultados "Los profesores deben ser evaluados... para que a los malos los podamos sacar y, segundo, para que a los buenos los podamos promover", concluyó.